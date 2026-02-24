The Sensitives – Ride It Like You Stole It 

Mit Beer, Bikes And Punk Rock gibt das Punk ’n‘ Roll-Trio The Sensitives aus dem schwedischen Falun das Motto für seine neue EP vor. Die fünf Songs, die klingen, als hätten sie ihre Verstärker in einer Garage voller Bierdosen aufgebaut und zum feuchtfröhlichen Tanz aufgespielt – roh, direkt und mit einem dreckigen Grinsen im Gesicht. Und ganz viel Spaß. Ride It Like You Stole It heißt der Titel, der eine ungeschniegelte Mischung aus Punkrock, Ska und Rock ’n’ Roll raushaut.

Tanzbare Rhythmen, Mit-Sing-Hymnen und eine guten Portion Trotz versüßen dem zappelwütigen Volk die nächste Viertelstunde. Die Gitarre rotzen herrlich ungebügelt aus den Boxen, das Schlagzeug scheppert mit Herzklopf-Tempo, die Doppel-Female-Male-Vocals geben den partytauglichen Ton an. Doch unter dem ganzen Krach steckt dieser lässige Hüftschwung, der den Rock ’n’ Roll seit jeher gefährlich macht. Der Titeltrack ist der Beweis. Zwischen drei Akkorden und einer großen Klappe – frech, melodisch und immer mit einem Augenzwinkern in Richtung Tradition feuern The Sensitives die Pogo-Party an.

Leckeres Bier, dreckige Fahrräder und dieser gottverdammte Punk Rock

Was sofort auffällt, ist die enge Verwandtschaft von aufmüpfigem Punkrock und widerspenstigem Rock ’n‘ Roll. Gleichzeitig zieht sich eine aufputschende Ska-Kante durch die EP, die den fünf Tracks, besonders Gotta Let ’Em Go Substanz verleiht. Die Sehnsucht nach Freiheit wird hier deutlicher denn je. Die Texte haben Biss, sie kratzen an gesellschaftlichen Wunden, machen sich über diese lustig und schon gar keinen Hehl daraus, dass sie die Schnauze voll haben – sich aber das Leben nicht verbieten lassen. Das klingt nicht nach erhobenem Zeigefinger, sondern nach ehrlicher Straße, nach Kneipengespräch mit Haltung.

Musikalisch schaffen The Sensitives das Kunststück, diese drei Welten so locker ineinanderzuschrauben, dass nichts gekünstelt wirkt. Mal prescht der Punk nach vorne, mal schiebt sich der Rock ’n’ Roll, fast schon Psychobilly, mit dreckigem Groove ins Zentrum, mal übernimmt der Ska die Rolle des unbequemen Erzählers. Jeder der fünf Songs trägt diese rebellische DNA in sich – leidenschaftlich, aufgekratzt und mit ordentlich Feuer im Tank.

Hier geht es für weitere Informationen zu The Sensitives – Ride It Like You Stole It in unserem Time For Metal Release-Kalender.