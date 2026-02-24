Mumford & Sons: veröffentlichen neues Album „Prizefighter“

Mumford & Sons haben am Freitag, den 20.02.2026, ihr sechstes Studioalbum Prizefighter über Island Records veröffentlicht. Geschrieben und produziert wurde das Album gemeinsam mit Aaron Dessner von The National im Long Pond Studio.
Zeitgleich erschien das neue Musikvideo zu The Banjo Song. Regie führte das in Bristol ansässige Kollektiv Streets Of Soul, das die Tänzer:innen bei den Bristol Northern Soul Club Nights castete.
Prizefighter folgt auf das 2025 veröffentlichte Rushmere, das in Großbritannien Platz 1 der Albumcharts erreichte und in Deutschland auf Platz 5 einstieg.
Inhaltlich zeigt Prizefighter die Band so offen und instinktiv wie nie zuvor. Frontmann Marcus Mumford erklärt:
„We feel like we’re hitting our prime as a creative force. We’re putting everything we have into this now, and we’re using everything about our experience so far to embrace exactly who we are. We’re comfortable in our skins these days. And Prizefighter is us going for it – serious and playful, sometimes bruised and always hopeful. We’re nowhere near done yet. I’m more excited to be in this band than I’ve ever been.“
Am 09.07.2026 spielen Mumford & Sons ein Open-Air-Konzert in der Waldbühne Berlin.
Prizefighter – Tracklist:
1. Here (feat. Chris Stapleton)
2. Rubber Band Man (feat. Hozier)
3. The Banjo Song
4. Run Together
5. Conversation With My Son
6. Alleycat
7. Prizefighter
8. Begin Again
9. Icarus (feat. Gigi Perez)
10. Stay
11. Badlands (feat. Gracie Abrams)
12. Shadow Of A Man
13. I’ll Tell You Everything
14. Clover