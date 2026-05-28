Tarja: veröffentlicht dritte Single aus ihrem neuen Album „Frisson Noir“

Tarja mit The Trace Outlives die dritte Single aus ihrem kommenden Studioalbum Frisson Noir veröffentlicht, welches in weniger als drei Wochen, am 12.06.2026 veröffentlicht wird. Der Track zeigt eine introspektivere und emotionalere Seite des Albums, ohne dabei die charakteristische Härte zu verlieren, die Tarjas Sound ausmacht. Ein Spannungsfeld, in dem Verletzlichkeit auf Stärke trifft.

Inspiriert vom japanischen Phänomen der „Johatsu“ – Menschen, die bewusst aus ihrem bisherigen Leben verschwinden, erzählt The Trace Outlives von einem spurlosen Verschwinden und beleuchtet die emotionale Schwere der Entscheidung, die eigene Identität hinter sich zu lassen und in Anonymität neu zu beginnen. Dabei kreist der Song um Themen wie Reue, Freiheit und die unsichtbaren Spuren, die selbst in der Abwesenheit bestehen bleiben.

Musikalisch vereint The Trace Outlives druckvolle Härte mit weitläufigen symphonischen Arrangements und opernhaften Elementen, ganz im Stil, den man von Tarja kennt und liebt, während er diesen zugleich auf eine neue Ebene hebt.

„Ich war auf der Suche nach einem Sound, der mich nach Japan trägt, und habe dabei ein wunderschönes, altes Instrument entdeckt, das einer Gitarre ähnelt, aber einen deutlich perkussiveren Klang hat, die Shamisen, die traditionell im Puppentheater eingesetzt wird. Ich habe das junge Talent Sayo Komada eingeladen, ihre Kunst mit meinem Song zu verbinden.“ – Tarja

Das offizielle Musikvideo, das zeitgleich mit der Single erscheint, setzt diese besondere Geschichte eindrucksvoll in Szene. In einer cineastischen Bildsprache entfaltet sich eine eigenwillige Liebesgeschichte, geprägt von Spannung, Sehnsucht und emotionaler Tiefe. Mit einer klaren Dramaturgie und starken Bildern bringt das Video die Intensität des Songs eindrucksvoll auf den Punkt und verbindet Performance und Story zu einem stimmigen Gesamterlebnis.