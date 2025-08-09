Tarja: „Living The Dream – The Hits Tour“ geht im Februar 2026 in die letzte Runde

Nach einer gefeierten Tour im Sommer 2025 geht Tarja im Februar 2026 ein letztes Mal mit ihrer Best-of-Show auf die Bühne: Living The Dream – The Hits Tour 2026.

Tarja feiert die größten Songs ihrer Karriere – mit Gänsehautmomenten aus ihrem gesamten Solo-Repertoire und ausgewählten Nightwish-Klassikern.

Die Ausnahmesängerin präsentiert dabei ihr aktuelles Best-of-Album in einem epischen Live-Set, das ihre musikalische Reise eindrucksvoll zusammenfasst. Noch einmal erleben Fans die Magie dieser besonderen Songauswahl – bevor Tarja in eine neue kreative Phase aufbricht. Verpasst nicht die Gelegenheit, Teil dieses emotionalen Finales zu sein.

Ein Abend. Eine Stimme. Ein Vermächtnis.

Tarja Living The Dream – The Hits Tour 2026

Präsentiert von: Metal Hammer, Rock Antenne & Hard Rock Cafe

Special Guests: Rok Ali And The Addiction & The Skys

07.02.26 Innsbruck (AT), Music Hall

09.02.26 Würzburg, Posthalle

11.02.26 Wetzlar, Event Werkstatt

12.02.26 Memmingen, Kaminwerk

13.02.26 Stuttgart, LKA-Longhorn