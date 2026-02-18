Tarja: kündigt große „Frisson Live Tour 2026“ an

Tarja kehrt 2026 mit voller Kraft auf die Heavy-Bühne zurück. Frisson Live 2026 markiert den Beginn eines neuen künstlerischen Kapitels – kraftvoll, dynamisch und emotional aufgeladen.

Parallel zur Tour veröffentlicht Tarja ihr brandneues Studioalbum – ihr erstes vollständiges Album im härteren Klangspektrum seit sieben Jahren. Mit neuer Energie und künstlerischer Entschlossenheit knüpft sie damit an jene klangliche Intensität an, die ihre Karriere maßgeblich geprägt hat.

Sieben Jahre nach ihrem letzten vollständigen Studioalbum im härteren Klangspektrum tritt Tarja mit erneuerter Intensität ins Rampenlicht. Die neue Tour steht für eine Produktion, die auf starke Kontraste setzt: zwischen Zerbrechlichkeit und Wucht, zwischen cineastischer Atmosphäre und kompromissloser Metal-Energie.

Dies ist keine Rückschau. Dies ist Vorwärtsbewegung.

Frisson beschreibt jenen Moment, wenn Musik eine Gänsehaut erzeugt. Wenn Emotionen unerwartet treffen. Wenn Energie durch den ganzen Körper fährt. Genau dieses Gefühl steht im Zentrum der Tour.

Das Publikum erwartet: Packende dynamische Spannungsbögen von intimen, fragilen Momenten bis zu eruptiven Refrains. Eine Setlist aus neuem Material und Karriere-Highlights.