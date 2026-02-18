Bong Voyage: kündigen neues Album und Single an

Das Osloer Rock’n’Roll-Quintett Bong Voyage hat bei Ripple Music unterschrieben und veröffentlicht am 8. Mai ihr Debütalbum Hedonistic Hard Rock. Die erste Single Large And In Charge ist ab heute auf allen Streaming-Plattformen verfügbar. Seht euch das Video hier an:

Wer Respekt will, muss Respekt geben. Bong Voyage mag für manche ein Problem sein: Weit gefehlt! Sie sind die Lösung. Die Lösung für alle Widrigkeiten des Lebens. Wenn es hart auf hart kommt, geben die Harten erst richtig Gas. Respektiert ihren Einsatz und hört euch Large And In Charge an.

Schluss mit dem Rätselraten, jetzt wird’s ernst! Mit Large And In Charge rockt ihr richtig ab! Ihr glaubt, ihr kennt Rock? So geht’s nicht! Bong Voyage veröffentlichen endlich ihr heiß ersehntes Debütalbum Hedonistic Hard Rock in Zusammenarbeit mit Ripple Music. Dieses Album ist eine gigantische Hommage an die Musik, bei der sich eure Mutter in euren Vater und eure Freunde in eure Schwester verliebt haben. Es nimmt euch mit auf eine Reise durch die schäbigsten Spelunken bis hin zum Uranusring – und alles dazwischen. Hedonistic Hard Rock ist Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll pur, inspiriert von den wahren Hedonisten der 70er, 80er und 00er – den Pionieren des maßlosen Genusses. Erlebt mit Bong Jovi, Abuse Springsteen, Elton Bong, Bong Iver und Kim Bong Chill die sieben Todsünden, durchquert die neun Kreise der Hölle und kehrt zurück ins Leben!

Hedonistic Hard Rock – Trackliste:

Saturday Rite Special Large And In Charge UFOria One Hundred Million Billion Beers Escape Prison Planet Earth Outer Space Freebase Enabler Wizard Of Ozlo In Possession

Bong Voyage eroberten die norwegische Heavy-Rock-Szene im Sturm, nachdem sie eine Reihe unabhängiger Singles veröffentlicht hatten und sich damit sofort zur aufregendsten neuen Band der Stadt avancierten. Ihre bunte Truppe besteht aus bekannten Gesichtern etablierter Bands wie Håndgemeng, Suncraft und Buskas. Sie sind eine Gruppe abgebrühter Rocker, die ihren Lebensunterhalt mit Rock ’n’ Roll verdienen wollen. Gebt dem Bierrausch nach und lasst euch vom Hedonismus mitreißen – der perfekte Soundtrack für eure nächsten Saufgelage. Wie die Bong-Jungs sagen: Lebe, rauche und gedeihe!

Bong Voyage sind:

Charlie Ytterli – Gesang

Simen Andersen – Gitarre

Kim Grannes – Gitarre

Tobias Paulsen – Schlagzeug

Asbjørn Halsten – Bass

Bong Voyage online:

Facebook – Instagram