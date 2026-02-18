Gaerea: veröffentlichen neue Single und Video „Nomad“

Die Band Gaerea hat ihre neue Single und das dazugehörige Musikvideo Nomad veröffentlicht, das aus dem kommenden Album Loss stammt. Das Album wird am 20. März 2026 über Century Media Records / Sony Music erscheinen.

Nach der Erkundung von Wasser, Feuer und Dunkelheit verfolgt Gaerea mit Nomad das Licht in einer frostigen Welt. Die Band beschreibt den Song mit den Worten: “The Nomad is the individual who goes through life at a constant moving pace just to avoid facing oneself—physically drifting, but emotionally running from guilt, self-doubt, and a fear of becoming something to despise. At its core, it’s a confession of alienation: a nomad not by choice, but by self-punishment and inner collapse.” Wie die vorherigen Videos aus ihrem kommenden Album Loss wurde auch Nomad von Tre Film inszeniert. Das offizielle Video könnt ihr hier sehen:

Das Albumcover von Loss wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter:

Ltd. CD Digipak in O-Card

Schwarze LP

Ltd. pinke LP (300x) erhältlich bei EMP , Supreme Chaos , portugiesischen Händlern und britischen Indie-Stores

, , portugiesischen Händlern und britischen Indie-Stores Ltd. tiefblutrote LP (400x) erhältlich in Frankreich, bei EMP , Evil Greed , Impericon , Supreme Chaos

, , , Ltd. Side A/B Split (gelbe & rote) LP (500x) erhältlich bei gaerea.com

Ltd. transparente sonnengelbe LP (300x) erhältlich bei Gaerea live

live Transparente orange crush LP (US-Version)

Ltd. rote Rauch LP (US-Version) (500x) erhältlich bei US Indie-Händlern

Ltd. goldene schwarze Eis LP (US-Version) (500x) erhältlich bei IndieMerchstore

Digitales Album

Digitales Album (Dolby Atmos)

Für einen tieferen Einblick in das geheimnisvolle, maskierte Universum von Gaerea sollte die erste Episode ihrer Dokumentation Metamorphosis – Shaping The Unknown – Part I nicht verpasst werden: Metamorphosis.

Loss ist der Klang von Gaerea, die sich weiterhin definiert und neu definiert, indem sie Elemente der Bandgeschichte im Post-Black-Metal mit geschärften Klängen und eindringlichen Melodien kombiniert. Es zeigt Gaerea, die aus ihrer kreativen Verpuppung hervorgeht und in etwas so fesselndes wie unerwartetes aufbricht: Es gibt Gesang. Es gibt Refrains, die so eingängig und leidenschaftlich sind wie die besten Rock- und Metalsongs. Doch durch das emotional aufgeladene Getöse ist es unmissverständlich Gaerea.

Die Band hat bereits drei Songs und Videos veröffentlicht:

Phoenix : Phoenix

: Phoenix Hellbound : Hellbound

: Hellbound Submerged: Submerged

In den letzten 12 Monaten haben Gaerea ihre energiegeladene und expressionistische Live-Show auf Bühnen in ganz Europa präsentiert, war Special Guest auf der jüngsten Tour von Orbit Culture und trat vor ausverkauften Zuschauermengen sowie auf Festivals wie dem tschechischen Brutal Assault, dem belgischen Alcatraz und dem deutschen Summer Breeze auf.