Gaerea: veröffentlichen neue Single/Video „Hellbound“

Die portugiesische Band Gaerea hat mit ihrem neuen Song Hellbound ein weiteres Video veröffentlicht, das von Tre Film produziert wurde. Der Clip kann hier angesehen werden:

Die Band beschreibt Hellbound als „an intense and cathartic track, diving deep into themes of guilt, heartbreak, and self-destruction. With searing riffs and visceral vocals, it captures the tension between vulnerability and aggression, love and betrayal. Vivid imagery of fire, thorns, and restless ghosts amplifies its raw emotional weight, making it both haunting and empowering.“

In diesem Song zeigt sich Gaerea von ihrer kompromisslosesten Seite: ein Stück, das bei Zuhörern Anklang findet, die sich für dunkle, emotionale und konfrontative Musik begeistern. Gaerea ist ein faszinierendes Rätsel, das in musikalischer Extremität und purer Leidenschaft verwurzelt ist. In weniger als einem Jahrzehnt hat das maskierte Kollektiv, das in der portugiesischen Stadt Porto gegründet wurde, zahlreiche dunkle Facetten des Metals durchschritten und präsentiert nun ihr fünftes Album sowie das Debüt bei Century Media mit dem Titel Loss.

Loss ist der Klang von Gaerea, die sich weiterhin selbst definiert und neu erfindet, indem sie Elemente ihrer Vergangenheit im Post-Black Metal mit scharfen Klängen und eindringlichen Melodien kombiniert. Das Album zeigt Gaerea, die aus ihrer kreativen Verpuppung hervorgeht und in etwas Aufregendes und Unerwartetes explodiert: Es gibt Gesang. Es gibt Refrains, die so eingängig und leidenschaftlich sind wie die besten Rock- und Metalsongs. Doch trotz des emotional aufgeladenen Lärms bleibt es unverkennbar Gaerea.

In den letzten Monaten präsentierten Gaerea ihre energiegeladene und ausdrucksstarke Live-Show auf Bühnen in ganz Europa und traten als Headliner vor ausverkauften Häusern sowie auf Festivals wie dem tschechischen Brutal Assault, dem belgischen Alcatraz und dem deutschen Summer Breeze auf. Im Oktober und November werden Gaerea gemeinsam mit ihren Labelkollegen Orbit Culture auf der Headliner-Tournee der schwedischen Newcomer durch Großbritannien und Europa zu ihrem bevorstehenden Century Media-Debüt Death Above Life zu sehen sein. Die Termine findet ihr hier.

