Gaerea: unterschreiben bei Century Media Records und veröffentlichen neue Single/Video “Submerged”

Century Media Records freuen sich, das Signing der portugiesischen Band Gaerea bekannt zu geben. Mit nunmehr einem Jahrzehnt Bandgeschichte, in dem sie sich durch verschiedenste Spielarten des düsteren Metals gearbeitet haben, präsentieren sich Gaerea heute als faszinierendes Mysterium aus Leidenschaft und Extremität. Das britische Metal Hammer-Magazin schrieb über das 2024er-Album Coma:

„Wenn sie ihre vermummten Köpfe senken, liefert Gaerea zweifellos ab. Die schwindelerregende Geschwindigkeit und meisterhaften Wechsel in [Songs wie] World Ablaze sind majestätisch.“

Zur Zusammenarbeit mit dem internationalen Metal-Label Century Media erklärten Gaerea:

„Eine neue Ära, ein neues Zuhause – wir sind nun Teil der großen Century-Media-Familie.“

Zur Bekanntgabe des Vertrags veröffentlichen Gaerea ihren ersten neuen Song bei Century Media Records: Submerged, begleitet von einem intensiven Musikvideo:

Der Track wurde von der Band gemeinsam mit ihrem langjährigen Wegbegleiter Miguel Tereso (Demigod Recordings) produziert und führt die Verbindung aus musikalischer und emotionaler Ausdruckskraft weiter, für die Gaerea live als auch auf Platte bekannt sind.

Derzeit arbeitet die Band an ihrem ersten Album für Century Media, dessen Veröffentlichung für Anfang 2026 geplant ist. In den vergangenen Monaten haben Gaerea ihre energiegeladene, ausdrucksstarke Liveshow auf zahlreichen Bühnen in Europa präsentiert – sowohl als Headliner vor ausverkauften Häusern als auch auf Festivals wie dem Brutal Assault (Tschechien), Alcatraz (Belgien) und Summer Breeze (Deutschland).

Im Oktober und November werden Gaerea ihre Labelkollegen Orbit Culture auf deren Headliner-Tour durch Großbritannien und Europa begleiten. Orbit Culture werden dabei ihr kommendes Century-Media-Debüt Death Above Life vorstellen.

„Wir freuen uns, mit Gaerea und ihrem Team zusammenzuarbeiten“, sagt Mike Gitter, Vice President A&R bei Century Media. „Sie sind eine seltene Band, die gängige Genregrenzen überschreitet und auf musikalischer wie spiritueller Ebene etwas Tieferes andeutet. In vielerlei Hinsicht beginnt ihre Geschichte gerade erst.“

Gaerea – Special Guests bei der Orbit Culture Tour, Support: Atlas

21.10.25 – (DE) Hamburg – Markthalle

22.10.25 – (DE) Berlin – Columbia Theater

24.10.25 – (PL) Warschau – Proxima

25.10.25 – (PL) Krakau – Kwadrat

26.10.25 – (DE) Dresden – Parkhotel

27.10.25 – (CZ) Prag – ROXY

28.10.25 – (AT) Wien – Simm City

29.10.25 – (DE) München – Backstage Werk

31.10.25 – (CH) Zürich – Komplex 457

01.11.25 – (DE) Frankfurt – Batschkapp

02.11.25 – (DE) Köln – Carlswerk Victoria Hall

04.11.25 – (BE) Antwerpen – Trix

05.11.25 – (FR) Lille – Splendid

06.11.25 – (FR) Paris – Bataclan

08.11.25 – (UK) Manchester – Damnation Festival

10.11.25 – (UK) Newcastle – NX

11.11.25 – (UK) Glasgow – SWG3

12.11.25 – (UK) Leeds – Stylus

14.11.25 – (UK) Wolverhampton – KK Steel Mill

15.11.25 – (UK) Bristol – SWX

16.11.25 – (UK) London – Electric Ballroom

19.11.25 – (NL) Eindhoven – Effenaar

21.11.25 – (SE) Malmö – Slagthuset

22.11.25 – (SE) Göteborg – Flimstudios

24.11.25 – (FI) Helsinki – House Of Culture

26.11.25 – (SE) Stockholm – Fallan

27.11.25 – (NO) Oslo – Rockefeller

28.11.25 – (SE) Karlstad – Nöjesfabriken

29.11.25 – (DK) Kopenhagen – Pumpehuset

30.11.25 – (DK) Kopenhagen – Pumpehuset