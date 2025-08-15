Vianova: veröffentlichen ihre neue Single „Obsolete“

Die Berliner Band Vianova ist noch nie auf Nummer sicher gegangen. Gegründet von den Brüdern Felix und Paul Vogelgesang, fand die Band 2021 mit dem kraftvollen Sänger Alexander Kerski und dem Bassisten Raoul Zillani zu ihrer endgültigen Form – eine Besetzung, die sowohl für Präzision als auch für Chaos geschaffen ist. Gemeinsam haben sie einen Stil entwickelt, in dem emotionale Intensität direkt auf furchtlose Genre-Fusion trifft.

Ihre neueste Single Obsolete ist das klarste Zeichen dieser Entwicklung – ein Track, der mit einem sanften, atmosphärischen Intro verführt, bevor er in eine klangliche Flutwelle aus gewaltigen Klanglandschaften, jazzigen Akkordfolgen, mitreißenden Grooves und Kerskis explosivem Stimmumfang übergeht. Lyrisch betrachtet ist es eine rohe, existenzielle Reflexion über den menschlichen Wert in einer von Automatisierung, gesellschaftlichem Druck und emotionaler Entfremdung geprägten Welt. Es ist schwer, zum Nachdenken anregend und unvergesslich.

Seht euch das Video zu Obsolete hier an:

Mit einer klaren künstlerischen Vision, fesselndem Storytelling und einer konsistenten visuellen Identität hat Vianova eine stetig wachsende und tief engagierte Community aufgebaut. Jede neue Veröffentlichung wird zu einem Ereignis – sie regt Gespräche an, inspiriert von Fans erstellte Inhalte und stärkt die Bindung zwischen Band und Publikum. Obsolete markiert den nächsten Meilenstein in dieser Reise.

Mit jeder Veröffentlichung wächst ihr Einfluss in der Szene, und Obsolete fühlt sich wie der Track an, der den Übergang vom Underground-Buzz zum vollwertigen Durchbruch schaffen könnte. Vianova halten nicht nur mit der Welle Schritt – mit Obsolete zielen sie darauf ab, sie anzuführen.

Erlebt die Band live an folgenden Terminen:

13/08/25 – London (UK) — Headline Show

14/08/25 – Bristol (UK) — ArcTanGent Festival

16/08/25 – Dinkelsbühl (GER) — Summer Breeze

13/11/25 – Leipzig, Neues Schauspiel (DE) #

14/11/25 – Berlin, Badehaus (DE) #

15/11/25 – Hamburg, Bahnhof Pauli (DE) #

21/11/25 – Vienna, Chelsea (AT) #

22/11/25 – Munich, Backstage (DE) #

