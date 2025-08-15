Rage: mit „Straight To Hell ´25“ im neuen Bully-Herbig-Film „Das Kanu Des Manitu“

Rage veröffentlichen Straight To Hell ´25 – Eine Neuauflage des Metal-Klassikers zum Kinostart von Das Kanu Des Manitu, der Fortsetzung des legendären Film Erfolgs Der Schuh Des Manitu von Michael „Bully“ Herbig.

Mit Straight To Hell ´25 erscheint eine kraftvolle Neuinterpretation des Rage-Songs von 2001. Die Neuaufnahme ist nicht nur eine Hommage an das Original, sondern auch ein offizieller Beitrag zum Soundtrack der Filmfortsetzung Das Kanu Des Manitu.

Bereits vor über zwei Jahrzehnten sorgte Straight To Hell als Teil des Kultfilms Der Schuh Des Manitu für Aufmerksamkeit weit über die Metal Szene hinaus. Nun kehrt der Track mit einem frischen, modernen Soundgewand zurück.

Mit Straight To Hell ´25 schlagen Rage die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart – und liefern den perfekten Metal-Soundtrack für ein Kinoevent, das Kultstatus verspricht. Der Song ist auch auf dem kommenden Studioalbum A New World Rising enthalten.

Eine streng limitierte 7″ Version von Straight To Hell ’25 ist exklusiv im Steamhammer Shop zu bekommen: https://store.spv.de/collections/rage

Das Video ist hier zu sehen: