Das Interview mit Crt, dem Veranstalter des Tolminator Festivals in Slowenien

Event: Tolminator Festival 2026

Ort: Tolmin, Slowenien

Genre: Black Metal, Metal, Death Metal, Extreme Metal

Datum: 24.07. – 28.07.2026

Link: https://tolminator.com/en/

Mitten in der malerischen Alpenlandschaft Sloweniens, wo zwei türkisfarbene Flüsse aufeinandertreffen, schlägt jeden Sommer das Herz der europäischen Metal-Szene: das Tolminator Festival. Was einst als Nachfolger der legendären Metalcamp- und Metaldays-Festivals begann, hat sich inzwischen zu einem eigenständigen, authentischen und liebenswerten Ereignis entwickelt – einer Mischung aus brutalen Riffs, familiärer Atmosphäre und unvergesslicher Naturkulisse.

Wir haben mit Crt, einem der Hauptorganisatoren des Festivals, über die Entstehung und Entwicklung des Tolminator gesprochen – über die Besonderheiten des Ortes, das sorgfältig kuratierte Line-Up, Nachhaltigkeit, lokale Zusammenarbeit und darüber, warum das Festival trotz wachsender Beliebtheit bewusst klein und persönlich bleibt.

Time For Metal / René W.:

Hallo Crt,ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, um mit uns über das Tolminator Festival zu sprechen.

Wie ist die Idee zum Tolminator entstanden und was macht dieses Festival deiner Meinung nach einzigartig im Vergleich zu anderen Musikfestivals in Slowenien und Europa?

Tolminator Festival / Crt:

Metal-Festivals gab es an diesem Ort bereits in der Vergangenheit mit Metalcamp und Metaldays. Da beide Festivals jedoch nicht mehr stattfinden, haben wir beschlossen, die Metal-Pilgerreise an diesem Ort fortzusetzen, da es wirklich schade wäre, ihn zu verlieren. Mit diesem Ort sind so viele Erinnerungen verbunden. Das Festival ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, aber der Veranstaltungsort ist wahrscheinlich das Bemerkenswerteste. Es gibt kein Metal-Festival auf der Welt mit einem solchen Veranstaltungsort. Stellt euch eine kleine Stadt in den Alpen vor und ein Metal-Festival nur einen kurzen Spaziergang vom Stadtzentrum entfernt, umgeben von Bäumen und einer wunderschönen Alpenlandschaft. Und das ist noch nicht alles: Das Festival befindet sich direkt an der Mündung zweier wunderschöner Flüsse. Wenn ihr euch die Bilder online (oder vielleicht hier) anschaut, seht ihr Metalheads, die ihr Bier auf ihren Flamingo-/Einhorn-/etc.-Schwimmreifen genießen, während sie langsam auf dem Fluss vom ersten Strand zum zweiten Strand treiben. … und stellt euch drei Metal-Bühnen in die Mitte davon vor! Das ist das beste Rezept, das man sich vorstellen kann!

Eine weitere Besonderheit des Tolminator-Festivals ist wahrscheinlich unser Design. Zuerst spielten wir mit der Idee, eine generische Metal-Kreatur zu entwerfen, die böse und gemein aussieht, aber am Ende gefiel uns das nicht, es passte einfach nicht zu uns. Also haben wir diese cartoonartige, alberne Figur namens Tolminator entworfen, die Metal, Bier und die Natur liebt und vor allem Spaß haben will. Das war etwas, mit dem wir uns alle identifizieren konnten, und so haben wir es gemacht.

Der dritte Unterschied hängt wieder mit dem Veranstaltungsort zusammen und damit, dass das Festival nicht zu groß ist – es ist eher wie eine Boutique. Viele Metal-Fans, die hierherkommen, besuchen nicht nur ein Metal-Festival, sondern verbringen eine wunderbare Woche Urlaub, und genau das bieten wir mit dem Veranstaltungsort, allen Extras, die man kaufen kann, um seinen Urlaub so angenehm wie möglich zu gestalten, lokalen Angeboten (Sport – Wandern, Radfahren, Paragliding, Kajakfahren usw.), lokaler Küche, Geschichte (hier gab es im Ersten Weltkrieg eine Front) … es ist wirklich etwas Besonderes.

Time For Metal / René W.:

Welche Bedeutung hat das Line-Up für dich persönlich – nach welchen Kriterien wählst du bzw. dein Team die Künstler aus und wie gelingt die Balance zwischen bekannten Headlinern und Newcomern?

Tolminator Festival / Crt:

Ich persönlich buche alles nach meinem Geschmack, und da mein Co-Promoter Matej und ich seit 23 Jahren Clubshows in Ljubljana veranstalten, wissen wir ziemlich genau, was funktioniert und was nicht – das ist also praktisch das Kriterium für die Buchung von Bands: Erfahrung. Das Tolminator Festival ist ansonsten eher ein Festival für extremeren Metal. Wir buchen keine oder nur selten Power-, Folk- und Heavy-Metal-Bands. Es ist nicht so, dass wir diese Genres nicht mögen, aber sie passen nicht so gut zum Charakter und Konzept des Tolminator. Irgendwie funktionieren extreme Metal-Genres wie Death, Thrash, Black, Crossover, Stoner usw. besser. Außerdem ist es schwierig, mit anderen Festivals zu konkurrieren, die die größeren Namen dieser Genres buchen. Mit einer Kapazität von 5000 Besuchern haben wir einfach nicht das Budget, um mit ihnen in Sachen Line-Up mithalten zu können. In dieser Hinsicht ist unser Line-Up also auch ziemlich einzigartig.

Wir haben drei Bühnen: Auf der Hauptbühne treten in der Regel zu 100 % bekannte Bands auf, dann haben wir die Strandbühne am Zusammenfluss der Flüsse, wo nur die letzten drei Bands bekannt sind. Alle vier Bands, die täglich zuvor auftreten, werden aus den Festivalbewerbungen ausgewählt. Die Bands müssen ihren Wunsch, hier auf dem Festival selbst zu spielen, für die nächste Ausgabe des Tolminator einreichen. Auf diese Weise bauen wir eine Community von Fans auf, die zum Festival kommen. Normalerweise kennen sich alle schon, daher finde ich es toll, eine Plattform zu bieten, auf der auch die Bands, die aus diesen Fans entstanden sind, live auf dem Festival für ihre Freunde spielen können. Bislang ist das ein ziemlicher Erfolg. Die letzte Bühne ist relativ neu und heißt DIY-Bühne. Sie befindet sich in der Nähe des Merchandise-Standes direkt vor der Skate-Rampe. Ursprünglich war sie hauptsächlich für die lokale Szene gedacht, aber jetzt planen wir, auch kleinere Metal-Bands, die auf Tour sind, auf einigen der Slots dort auftreten zu lassen. Die Bands auf der DIY-Bühne spielen, während wir auf der Hauptbühne umbauen, sodass sie die Wartezeit auf die Acts auf der Hauptbühne erträglicher machen.

Time For Metal / René W.:

Als Headliner habt ihr bislang In Flames, Heaven Shall Burn, Deicide und Satyricon bestätigt. Vier große Player im Metal-Buiness und das für 5.000 Besucher. Bleibt es bei dem familiären Feeling oder wird das Kontingent an Tickets erweitert?

Tolminator Festival / Crt:

Nein, wir werden das Festival nicht vergrößern. 5.000 ist die Zahl, die wir jedes Jahr anstreben, und das ist wahrscheinlich auch die Obergrenze für diesen Ort, damit es nicht überfüllt ist und die Fans das ultimative Festivalerlebnis in einer Art Boutique-Urlaub genießen können. Die früheren Metal-Festivals hier hatten eine größere Kapazität, aber das war nicht so schön. Außerdem glaube ich, dass die Natur an diesem Ort nicht so viele Menschen verkraften kann, und wir wollen diesen einzigartigen Ort wirklich nicht zerstören.

Time For Metal / René W.:

Wie haben sich die Besucherzahlen und das Feedback in den letzten Jahren entwickelt, und inwiefern fließen diese Erfahrungen in die Planung der kommenden Ausgabe ein?

Tolminator Festival / Crt:

Abgesehen von der ersten Ausgabe sind die Besucherzahlen großartig. Wir waren noch nicht ausverkauft, aber wir gehen davon aus, dass wir das bei der nächsten Ausgabe 2026 schaffen werden. Der Vorverkauf läuft bereits recht gut. Ich hatte bei allen drei vergangenen Ausgaben das Gefühl, dass die Stimmung großartig war, und das Feedback der Fans war hinterher sehr erfreulich. Wir hören uns jedoch alle Kommentare an und versuchen, verschiedene Bereiche zu verbessern, wenn die Fans der Meinung sind, dass dies möglich ist. Vor allem in diesem Jahr gab es viel konstruktives Feedback und viele gute Anregungen. Jedes Jahr versuchen wir, das Festival um einige neue experimentelle Elemente zu ergänzen. Manche funktionieren super, andere werden geändert, weil das Interesse nicht so groß war. Die DIY-Bühne war zum Beispiel ein großer Erfolg, also haben wir sie verbessert, der Tattoo-Stand war auch eine hervorragende Idee, wir haben jetzt ziemlich viele Tattoo-Künstler, die dort arbeiten, um die ganze Nachfrage zu bedienen. Auf der anderen Seite haben wir es mit der Fotokabine und dem Axtwerfen versucht, was beides nicht so gut funktioniert hat, wie wir gedacht hatten, also ersetzen wir das durch andere Ideen.

Time For Metal / René W.:

Tolminator wirbt mit verschiedenen Upgrades wie Comfort Upgrade, Electricity Upgrade etc. – wie kam es zu diesem Angebot und wie wichtig sind solche Extras für das Gesamterlebnis der Festivalgäste?

Tolminator Festival / Crt:

Ja, wie ich bereits sagte, versuchen wir, den Fans Optionen anzubieten, damit ihr Urlaub so angenehm wie möglich wird. Die Upgrades sind nicht obligatorisch, sondern nur einige Dinge, die Festivalfans manchmal gerne als Option hätten. Zum Beispiel wird Strom benötigt, um Wohnmobile voll nutzen zu können. Wir haben viele Leute, die in Apartments übernachten, sodass das Komfort-Upgrade ihnen eine Abkürzung zum Festival bietet, oder wir haben sehr junge und ältere Fans, die einen Platz zum Ausruhen mit Klimaanlage brauchen – auch das bietet das Komfort-Upgrade. Wir bieten auch ein Zelt-Upgrade an, das für alle, die an den nahe gelegenen Flughäfen ankommen, sehr praktisch ist, sowie ein Familien-Upgrade – das ist ein sehr guter Standort des Camps in der Nähe des Haupteingangs zur Bühne. Dort sind nur Familien, die sich gegenseitig mit den Kindern helfen, und wir stellen ein großes Zelt in der Mitte für Schatten und Strom zur Verfügung. Weitere Details zu den Upgrades findet ihr in unserem Festival-ABC. Alle Upgrades wurden auf Wunsch der Fans eingeführt, deshalb werden sie angeboten.



Time For Metal / René W.:

Viele Gäste kommen auch aus Deutschland zum Tolminator und wissen das Open Air zu schätzen. Wie wichtig sind neben den einheimischen Metalheads auch die Besucher aus Deutschland oder anderen Nachbarländern?

Tolminator Festival / Crt:

In der Regel kommen mehr als 50 % aller Fans aus Deutschland. Die lokale Szene hier ist klein, da Slowenien nur zwei Millionen Einwohner hat. Die lokale Szene macht etwa 20 % der gesamten Fans hier aus. Also ja, Metalfans aus Deutschland sind für unser Festival sehr wichtig. Ein großes Dankeschön an die deutschen Metalheads von unserer Seite ist angebracht! \m/

Time For Metal / René W.:

Welche Herausforderungen bringt die Logistik mit sich (Camping, Parken, Infrastruktur) bei einem Festival in Tolmin? Wie geht ihr mit Themen wie Umwelt, Müll und Nachhaltigkeit um?

Tolminator Festival / Crt:

Ich denke, alle grundlegenden Probleme sind von unserer Seite abgedeckt. Wir haben Mitarbeiter, die seit 20 Jahren an diesem Standort arbeiten, also gibt es nichts, was wir nicht bewältigen könnten. Ansonsten gibt es viel Vorbereitungsarbeit, da es so viele Details gibt, dass es im Grunde ein ganzes Jahr lang Besprechungen mit allen Lieferanten braucht, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Das größte Problem, mit dem wir derzeit konfrontiert sind, ist das Wetter, das in letzter Zeit ziemlich unvorhersehbar ist, und da kann man nicht viel machen. Wir tun jedoch alles, was wir können, um den Ort selbst auch bei Sturm sicher zu machen und Möglichkeiten zu finden, es unseren Fans so angenehm wie möglich zu machen.

Was die Umwelt, den Abfall und die Nachhaltigkeit angeht, war es meiner Meinung nach die beste Entscheidung, die Kapazität des Festivals auf 5000 Personen zu begrenzen. Außerdem haben wir einige Maßnahmen getroffen, um den Veranstaltungsort sauber zu halten, wie zum Beispiel wiederverwendbare Becher, die mit einem Pfandsystem funktionieren. Außerdem müssen alle Fans, die auf dem Campingplatz übernachten, eine Müllkaution hinterlegen. Sie erhalten einen Müllsack und bekommen die Kaution am Ende zurück, wenn sie den Sack mit dem während ihres Aufenthalts anfallenden Müll zurückbringen. Wir planen außerdem die Einrichtung einer Öko-Müllinsel, auf der man seinen Abfall in mehr Kategorien als nur Dosen, Flaschen und Restmüll trennen kann.

Time For Metal / René W.:

Spielt das Thema Sicherheit (z. B. bei Wetter, Zugänglichkeit, medizinischer Versorgung) eine besonders große Rolle?

Tolminator Festival / Crt:

Natürlich spielt es eine Rolle. Wenn man nicht genügend Personal hat, das für die Sicherheit sorgt, kann der Urlaub schnell zum Albtraum werden. Ich denke, wir haben in allen Bereichen für ausreichend Sicherheit gesorgt, auch aufgrund unserer lokalen Gesetze, die in Bezug auf die Sicherheit bei Veranstaltungen möglicherweise die strengsten in der EU sind. Außerdem sind Polizei, Feuerwehr und Sanitäter auf dem Festivalgelände präsent, sodass bei Problemen sofort gehandelt werden kann. Wir sind jedoch darauf angewiesen, dass die Fans uns über unsere Mitarbeiter, soziale Netzwerke oder unsere Info-E-Mail informieren, wenn irgendwo Probleme auftreten. Auch für alle Fans im Rollstuhl haben wir große Fortschritte erzielt. Wir haben jetzt eine erhöhte Rampe hinter der Hauptbühne, die für sie reserviert ist, sodass sie alle Shows ohne Probleme sehen können. Außerdem können sie besser zugängliche Campingplätze bekommen, unsere Mitarbeiter an der Kasse helfen ihnen jedes Mal dabei.

Time For Metal / René W.:

Wie wichtig ist euch die Einbindung der lokalen Gemeinschaft – z. B. lokale Wirtschaft, Beschäftigung, Kooperationen mit lokalen Dienstleistern – und wie gestaltet ihr diese Zusammenarbeit?

Tolminator Festival / Crt:

Das ist sehr wichtig! Deshalb gibt es das letzte Festival an diesem Ort nicht mehr und deshalb hatten wir viele Probleme, es wieder zu starten. Man braucht das Vertrauen der lokalen Gemeinschaft, dass alles gut wird und dass sie etwas davon hat. Sonst funktioniert es einfach nicht, ich meine, sie leben dort, wir kommen nur für eine Woche dorthin, um Spaß zu haben und ihren Alltag zu stören. Wir müssen immer einen Weg finden, damit alle Beteiligten zufrieden sind.

Ich denke, wir haben mit unseren letzten drei Ausgaben ziemlich große Fortschritte bei der lokalen Gemeinschaft gemacht. Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Bürgermeister und der Polizei, und wenn es Probleme gibt, versuchen wir, sie sofort zu lösen. Als wir mit dem Festival begonnen haben, haben wir von der Gemeinde Tolmin einen Vierjahresvertrag für die Durchführung des Festivals an diesem Ort erhalten. Wenn am Ende alles gut läuft, wird der Vertrag um weitere vier Jahre verlängert. Und es sieht gut aus! Das ist viel besser als bei den Festivals, die zuvor an diesem Ort stattfanden, da man die Genehmigungen erst eine Woche vor dem Festival erhielt.

Wir stellen auch viele Mitarbeiter aus der lokalen Gemeinde ein und pflegen Beziehungen zu lokalen Unternehmen, die den Fans Freizeitaktivitäten anbieten, was eine Win-Win-Situation ist. Außerdem betreiben Einheimische verschiedene Stände im Merchandise-Bereich, um für ihre lokalen Dienstleistungen und Produkte zu werben.

Time For Metal / René W.:

Welche Innovationen oder Neuerungen plant das Tolminator 2026, sei es technisch, organisatorisch oder im Erlebnis für die Besucher?

Tolminator Festival / Crt:

Wie ihr sehen könnt, haben wir für die Ausgabe 2026 von Tolminator mehr in das Line-Up der auftretenden Bands investiert. Es wird auch viele kleinere und größere Verbesserungen in verschiedenen Bereichen geben, aber ich denke, das Line-Up für 2026 ist der auffälligste Teil der Ausgabe.

Time For Metal / René W.:

Ich bedanke mich für deine offene Worte und möchte dir abschließend das Wort geben. Alles Gute für dich, dein Team und eine erfolgreiche Vorbereitungszeit für das Tolminator 2026.

Tolminator Festival / Crt:

Vielen Dank für diese Gelegenheit! An alle Metalheads, die dies lesen: Kommt zum Tolminator, es wird mit Sicherheit ein Erlebnis, das ihr nirgendwo sonst haben werdet!