Arroganz: haben erste Videosingle „Die For Nothing“ aus dem neuen Album veröffentlicht

Die deutsche Band Arroganz hat die erste Videosingle Die for Nothing aus ihrem kommenden Album mit dem programmatischen Titel Death Doom Punks veröffentlicht. Das Musikvideo, das den Eröffnungstrack des siebten Studioalbums präsentiert, ist ab sofort verfügbar. Der Release des Albums ist für den 15. Mai 2026 geplant.

Das Musikvideo zu Die for Nothing gibt es hier:

Zudem ist die Radiosingle Die For Nothing für die Ausstrahlung freigegeben und kann im MP3- und WAV-Format heruntergeladen werden.

Arroganz kommentieren: „This is the blade to kill all gods!“ Der Frontmann -k- erklärt weiter, dass der Track Die For Nothing allen religiösen Fundamentalisten und politischen Extremisten gewidmet ist.

Mit ihrem siebten Album Death Doom Punks liefern Arroganz genau das, was der Titel verspricht: die Brutalität des Old School Death Metal trifft auf die ungeschliffene Direktheit des Punk. Die Band hat 15 Jahre Erfahrung in ein Werk gepackt, das ihren charakteristischen Sound verkörpert und sowohl im Songwriting als auch im Storytelling selbstbewusst und reif ist.

Die Texte von Arroganz spiegeln persönliche, philosophische und gesellschaftliche Themen wider und thematisieren den aktuellen Zustand der Welt, der alle Gewissheiten erschüttert.

Die Band, die 2008 in Cottbus gegründet wurde, hat sich im Laufe der Jahre einen eigenen Stil erarbeitet, der aggressive und raue Elemente mit dunklen, atmosphärischen Momenten kombiniert. Arroganz sind bekannt für ihre kompromisslose Haltung, die sowohl Bewunderung als auch Kritik hervorruft.

Die Tour Death Doom Punk’s Not Dead in Deutschland startet am 11. April 2026 in Cottbus und umfasst mehrere Städte bis Ende Mai.