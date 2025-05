Tarja: ist im Sommer auf „Living The Dream – The Hits Tour Summer 2025“

Tarja, die ikonische Stimme des Symphonic Rock, ist diesen Sommer mit der Living The Dream – The Hits Tour auf europäischen Sommer-Festivals und drei exklusiven Club-Shows in Deutschland zu sehen!

Diese mit Spannung erwartete Tour feiert Tarjas unbeschreibliche Karriere, inklusive ihrer größten Hits und von den Fans geliebten Hymnen.

Mit ihrer kraftvollen Stimme, ihrer anziehenden Bühnenpräsenz und atemberaubenden Aufführungen wird Tarja die Zuschauer auf eine Reise durch ihre bemerkenswerte Diskografie mitnehmen – von zeitlosen Klassikern bis hin zu den ganz großen Charts-Hits. Living The Dream – The Hits Tour Summer 2025 ist ein Event, das jeder Fan gesehen haben muss

Oder wie Tarja es ausdrückt: “This summer, let’s dream together!”

Tarja – Living The Dream Summer 2025:

25.06.2025 Galicia ES, Resurrection Fest

27.06.2025 Helsinki FI, Tuska Festival

28.06.2025 Oslo NO, Tons of Rock

13.07.2025 Tuttlingen (DE), Honberg Sommer

25.07.2025 Jena (DE), F-Haus

26.07.2025 Thalmässing (DE), Pyras Classic Rock Night,

27.07.2025 Aschaffenburg (DE), Colos-Saal

29.07.2025 Tilburg (NL), 013

30.07.2025 Wacken (DE), Wacken Open Air*

31.07.2025 Köln (DE), Essigfabrik

16.08.2025 Dinkelsbühl (DE), Summer Breeze Open Air*

22.08.2025 Aarburg (CH), Riverside Festival

*with Marko Hietala (Ex-Nightwish)