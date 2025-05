Sinsaenum: veröffentlichen neue Single „In Devastation“

Die Metal-Supergroup Sinsaenum kehrt mit voller Wucht zurück und präsentiert ihr lang erwartetes drittes Album In Devastation – eine Hommage an Frédéric Leclercqs Vater und die erste Veröffentlichung seit dem tragischen Tod des legendären Drummers Joey Jordison (Slipknot, Murderdolls) im Jahr 2021.

„Ich war am Boden zerstört – daher der Titel des Albums“, erklärt Leclercq. „Aber wir wussten, dass wir weitermachen mussten. Diese Platte ist nicht nur ein Tribut an meinen Vater und an Joey, sondern auch an alle, die in ihren dunkelsten Stunden Stärke finden mussten.“

In Devastation ist ein zehn Tracks starkes Death Metal Album, durchzogen von der melodischen Härte und dem experimentellen Sound, für den Sinsaenum bekannt sind. Produziert und gemischt vom renommierten deutschen Tontechniker Lasse Lammert, beschreitet die Band dabei klanglich neues Terrain: Progressive Elemente, klare Gesangspassagen und sogar Cello-Einsätze bereichern das Album, ohne dabei jemals den kompromisslosen Kern der Band zu verwässern.

Neben Bandgründer Frédéric Leclercq (ex-DragonForce) kehren auf diesem dritten Studioalbum auch die bewährten Mitglieder Attila Csihar (Mayhem), Sean Zatorsky (Dååth), Stéphane Buriez (Loudblast) und Heimoth (Seth) zurück. An den Drums tritt Andre Joyzi in die Fußstapfen des verstorbenen Joey Jordison. Joyzi, ehemals Jordisons Drum-Techniker und langjähriges Mitglied der Live-Crew, wurde nicht nur wegen seines handwerklichen Könnens ausgewählt, sondern auch aufgrund der emotionalen Verbindung, die er zu Jordisons Vermächtnis mitbringt.

Titel wie Obsolete And Broken und The Last Goodbye spiegeln eindrucksvoll die musikalische wie emotionale Weiterentwicklung der Band wider – von roher Aggression bis hin zu ergreifender Nachdenklichkeit. Leclercq beschreibt Letzteren als „den persönlichsten Song, den wir je geschrieben haben.“ Gleichzeitig eröffnen Stücke wie Shades Of Black und Over The Red Wall hymnische und temporeiche Klanglandschaften, die neue Dimensionen im Sinsaenum-Universum erschließen.

Nach dem von Kritikern gefeierten Debüt Echoes Of The Tortured (2016) und dem Nachfolger Repulsion For Humanity (2018) manifestiert In Devastation den Status von Sinsaenum als Speerspitze des modernen Extrem-Metal.

Eine Band, geboren aus Trauer, aber getrieben von unerschütterlicher Entschlossenheit.

In Devastation Tracklist:

1. In Devastation

2. Cede To Thunder

3. Shades Of Black

4. Obsolete And Broken

5. Last Goodbye

6. Spiritual Lies

7. Destroyer

8. Buried Alive

9. This Wretched World

10. Over The Red Wall

Tourdaten:

9. Oktober – FR, Colmar @ Le Grillen

10. Oktober – FR, Charleville-Mézières @ CSC André Dhotel

11. Oktober – FR, Romans-sur-Isère @ La Cordo

14. Oktober – UK, Norwich @ Waterfront Studios

15. Oktober – UK, Carlisle @ Brickyard

16. Oktober – UK, Grimsby @ Yardbirds

17. Oktober – UK, London @ Underworld

18. Oktober – UK, Portsmouth @ KOLA

19. Oktober – FR, Lille @ Tyrant Fest

20. Oktober – FR, La Rochelle @ Crossroads

22. Oktober – ES, Bilbao @ Estudios Groove

23. Oktober – ES, Murcia @ Garage Beat Club

24. Oktober – ES, Madrid @ Revi Live

25. Oktober – PT, Lissabon @ RCA Club