Sacred Martyr, der zweite Song von Sinsaenums in Kürze erscheinendem Album Repulsion For Humanity, feiert heute Premiere. Begleitet von einem Lyricvideo, legt der Track die Messlatte für das, was noch kommt, extrem hoch.

Das kraftvolle, knochenbrechende Brüllen von Lauren Hart (Once Human), die heißeste Entdeckung des Metal, passt perfekt zu Sean Zatorsks wütender Performance, während die treibenden Gitarrensoli die Textzeilen unterstreichen: “The thrill of the game is to drive you insane”.

Repulsion For Humanity, das zweite Studioalbum von Sinsaenum, wird am 10. August 2018 über earMUSIC als 1CD (Hardcover Digipak) und 2LP veröffentlicht.

Mit der Unterstützung von Francis Caste am Mischpult haben Sinsaenum ihre eigene klangliche Identität verschärft, weit weg vom typischen Death- oder modernen Metal-Sound.

Zum ersten Mal seit ihrer Gründung gehen Sinsaenum auf Tour und machen in folgenden deutschen Städten halt:

03.10.2018 Hamburg – Knust

04.10.2018 Hannover – Musikzentrum

05.10.2018 Berlin – Lido

09.10.2018 München – Backstage (Werk)

11.10.2018 Wien – Szene

12.10.2018 Zug – Galvanik

17.10.2018 Stuttgart – ClubCANN

Fans werden feststellen, dass Attila Csihar (Mayhem) nicht im Video zu sehen ist. Aufgrund von Zeitplan-Konflikten konnte der unverwechselbare Black Metal-Sänger nicht am Albumaufnahmeprozess teilnehmen, so sehr er es auch wollte.

„Attila ist immer noch Mitglied von Sinsaenum”, erklärt Leclercq. „Er hat bei ein paar Backing Vocals und Texten mitgewirkt, musste sich aber überwiegend aus dem Album/Tour-Zyklus zurückziehen. Dennoch ist er immer noch einer von uns. Wir haben seinen Segen für das Album – während der Aufnahmen von Repulsion… standen wir im ständigen Austausch und Sean hat als Sänger einen beeindruckenden Job gemacht.”

Attila fügt hinzu: „Ave Sin-Bloods! Aufgrund der Verpflichtungen meinen anderen Bands gegenüber konnte ich leider keinen so großen Anteil an dem neuen Sinsaenum-Album nehmen, wie ich gerne hätte. Aber das bedeutet nicht, dass ich aufgehört habe in der Band zu spielen, es ist nur vorübergehend. Checkt das neue Album aus, denn es wird eure Gänsehaut abrasieren, es ist ein ‚frightmare‘!! Wir werden nie aufhören, die Tiefen der Hölle in unseren Seelen zu öffnen. Bleibt gespannt und weckt eure Dämonen!“

Das Cover, entworfen von niemand anderem als Travis Smith, passt zu dem radikalen, brutalen und wütenden Anspruch dieses Albums.

Im vergangenen November veröffentlichte Sinsaenum ihre EP namens Ashes, die von Metal Hammer Germany als „hervorragendes Lebenszeichen“ deklariert wurde. Metal Hammer UK geht noch einen Schritt weiter: „Erhaltet diese Form auf eurem zweiten Album und wir werden einen zukünftigen Klassiker in unseren Händen halten.“

Echoes Of The Tortured, Sinsaenums erstes Album, wurde von Metal Hammer Germany als „Bestes Debüt“ nominiert und weltweit als eine der saubersten und feinsten Herangehensweisen an Death Metal gepriesen.

Mit diesen beeindruckenden Referenzen ist es schwer, Sinsaenum – das gemeinsamen Projekt von Fred Leclercq (Dragonforce) und Joey Jordison (VIMIC, früherer Slipknot-Drummer) – nicht als Supergroup zu bezeichnen. Auch der Rest der Band ist nicht weniger erfahren: Attila Csihar (Mayhem, Gesang), Sean Zatorsky (Dååth, Gesang), Seth Heimoth (Bass) und Stephane Buriez (Loudblast, Gitarre) – alle in ihren Bereichen hoch angesehen – runden das Ensemble ab und machen Sinsaenum damit zum Inbegriff von hochwertigem Heavy Metal.

