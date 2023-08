New Model Army: veröffentlichen erste Single & Video aus dem kommenden Album „Sinfonia“

Mit der Veröffentlichung der für Orchester arrangierten Version von Innocence liefern New Model Army einen Vorgeschmack auf ihr neues Album Sinfonia. Zusammen mit dem Sinfonia Leipzig Orchester entstand eine einzigartige, kraftvolle Interpretation des erstmals im Jahr 1990 veröffentlichten Songs.

Hier gibt es das Video zu Innocence:

Sinfonia erscheint am 15. September über earMUSIC

Dieses Selbstverständnis, die Musik an erste Stelle zu setzen, führte zur Entstehung ihres neuen Albums Sinfonia, aufgenommen im Berliner Tempodrom am 15. Juli 2022. Die Performance mit dem Sinfonia Leipzig Orchester, unter der Leitung von Cornelius During, mag wie eine offensichtliche Weiterentwicklung erscheinen, doch in echter New Model Army-Manier haben Justin Sullivan, Dean White, Michael Dean und Ceri Monger die Grenzen zwischen Band und Orchester auf eine neue und aufregende Weise durchbrochen.

Alle Songs wurden von der langjährigen Weggefährtin und Gast-Violinistin Shir-Ran Yinon für Orchester arrangiert. In Zusammenarbeit mit der Band hat sie etwas Einzigartiges geschaffen, das dennoch unverkennbar New Model Army ist.

Die Show beginnt mit einer vollständig orchestrierten Ouvertüre und von den ersten Takten von Devil’s Bargain bis zum Finale von Wonderful Way To Go dokumentiert Sinfonia die musikalische Reise einer Band, die schon immer lebendige, eindringliche Musik erschaffen hat. New Model Army und das Sinfonia Leipzig Orchester verschmelzen gleichermaßen und verleihen den Songs sowohl Kraft als auch Sensibilität.

Sinfonia – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

CD1

1. Overture (LP A-Seite)

2. Devil’s Bargain (Orchestral Version)

3. Devil (Orchestral Version)

4. Innocence (Orchestral Version)

5. Winter (Orchestral Version) (LP B-Seite)

6. March In September (Orchestral Version)

7. 1984 (Orchestral Version)

8. Orange Tree Roads (Orchestral Version)

9. Marry The Sea (Orchestral Version) (LP C-Seite)

10. Ocean Rising (Orchestral Version)

CD 2

1. Ballad (Orchestral Version)

2. Passing Through (Orchestral Version)

3. Guessing (Orchestral Version) (LP D-Seite)

4. Too Close To The Sun (Orchestral Version)

5. Lullaby (Orchestral Version)

6. Did You Make It Safe? (Orchestral Version)

7. Shot 18 (Orchestral Version) (LP E-Seite)

8. Purity (Orchestral Version)

9. Vagabonds (Orchestral Version)

10. Green And Grey (Orchestral Version) (LP F-Seite)

11. Wonderful Way To Go (Orchestral Version)

New Model Army

Sinfonia

Label/Vertrieb: earMUSIC/Edel

VÖ: 15.09.2023

DVD

Die 21-Song-starke Live-Show zusammen mit dem Sinfonia Leipzig Orchester, aufgenommen im Tempodrom, Berlin am 15.07.2022

Sinfonia erscheint am 15.09.2023 sowohl als Doppel-CD im Hardcover Mediabook, als Dreifach-180g-LP im Gatefold sowie zum Download und Streaming. Die 21-Song-starke Live-Show wird der limitierten CD- und Vinyl-Erstauflage als Bonus-DVD beigelegt.

Eine streng limitierte earBook-Edition mit Doppel-CD, DVD, Blu-ray, 80-seitigem Buch und einer exklusiven Bonus-CD mit 8 Songs aus der New Model Army SO36-Show in Berlin vom 17. Juli 2022 sowie verschiedene Produkt-Bundles werden über einen exklusiven Direct-to-Consumer-Webshop erhältlich sein.

Formate:

Ltd. 2CD+DVD Mediabook / Ltd. 3LP+DVD Gatefold / Digital

