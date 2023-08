Valkeat: dritte Single & Lyric-Video veröffentlicht

Valkeat setzen die große Tradition epischer finnischer Metal-Epen fort, die vollgepackt sind mit erhabenen Hymnen und majestätischen Songs, mit jubilierenden Chören, urwüchsigen Melodien und heidnischem Geist. So knüpft die Band an die großen Geschichten all ihrer Vorgänger an – an Nightwish, Amorphis, Korpiklaani, Turisas oder Moonsorrow. Nicht, indem sie sie einfach kopieren, wohlgemerkt. Sondern indem sie Hymnen auf Finnland, seine Wälder, seine Legenden und all diese überirdischen Kreaturen des Zwielichts schreiben.

Das neue Meisterwerk Fireborn wird am 18. August 2023 über Reaper Entertainment veröffentlicht. Die Band wird im Rahmen des diesjährigen Summer Breeze Open Air eine Release-Show spielen.

Die Band hat gestern die bereits dritte Single-Auskopplung enthüllt. Vana ist ein Song mit finnischen Lyrics und ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Das offizielle Lyric-Video zum Song gibt es hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Vana ist die erste finnische Single aus unserem neuen Album Fireborn. Es ist ein Song über Abenteuer und das Verlassen des Alten, das wir kennen, und wir hoffen, dass wir jeden mit diesem Song zu seinen eigenen Lebensabenteuern inspirieren können.“

Mehr Infos zum kommenden Album Fireborn erhaltet ihr hier:

Valkeat sind:

Miikka Virtapuro – Gesang

Aleksi Kulmala – Gitarre

Juho Aarnio – Bass

Eppu Puhjo – Kantele

Iida-Maria Kuronen – Kantele

Vesa Laamanen – Schlagzeug

Valkeat online:

https://www.facebook.com/valkeat

https://www.instagram.com/valkeat_official