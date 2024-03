Oxymorrons – Melanin Punk

Rap und Metal passen niemals zusammen? Oxymorrons sehen das seit Jahren anders und haben im letzten Herbst ihr bereits drittes Studioalbum Melanin Punk veröffentlicht. An den beiden Mikrofonen agieren Dave „D“ Bellevue und Ashmy „KI“ Bellevue. Im Duett sprengen sie die Grenzen und verbinden diese beiden so unterschiedlichen Genres miteinander. Metalheads müssen bei dieser Darbietung wohl toleranter sein, schließlich sind die Vocals im härteren Heavy Sektor nicht üblich. In einer guten halben Stunde pflügen die vier Künstler durch zehn Tracks, die im Oktober über Mascot Records veröffentlicht wurden. Melanin Punk macht also genau da weiter, wo Mohawks And Durags und Complex But Basic aufgehört haben.

Elektronisch versetzt groovt Enemy die Scheibe ein. Die Nummer springt in Mainstream-Gefilde und könnte auch in einer Disco aufgelegt werden, wenn man im Mittelteil über die Alternative Metal Riffs hinwegsieht. Ideen haben Oxymorrons genug, Regeln beim Songwriting gibt es keine und ihnen steht eine noch breitere Palette zur Verfügung als anderen alternativen Rock Bands. Plump, ohne Berührungsängste, geht es immer wieder heiß her. Wer nicht auf gesprochene Gesänge steht, dem stehen immer wieder die Nackenhaare zu Berge. Auch wenn Oxymorrons meinen Geschmack persönlich überhaupt nicht treffen, machen die Metalpassagen Spaß, die Rap-Sequenzen wirken exotisch und für einen Durchlauf kann man sich Melanin Punk ruhig geben. Erfolgreich dürfte diese wilde Mixtur trotzdem werden, das zeigt das steigende Interesse bereits nach den ersten drei Alben. Erste Chartplatzierungen in ihrer Heimat sind das Resultat, wie weit sie einen wirklichen Hype entfachen können, dürften die nächsten beiden Alben zeigen. Können sie damit nicht den großen Durchbruch feiern, dürften sie für viele Fans eine Underground-Perle bleiben. Sollte ihnen jedoch der Sprung zu Festivals wie dem Rock Am Ring oder Hurricane gelingen, dürfte die Zukunft rosig aussehen.

