Haken: kündigen „An Evening With“ 2024 UK & Europatour an

Die Progressive-Rocker Haken freuen sich, ihre spezielle An Evening With-Tour im September 2024 in Großbritannien und Europa ankündigen zu können. Sie beginnt am 4. September in Finnland und die Band wird ihr gesamtes aktuelles Album Fauna sowie weitere Titel aus der gesamten Bandkarriere spielen.

Die Band kommentiert: „We’ve been wanting to give the European fans a full-length show for a while now, so we are really excited to be bringing An Evening With Haken to the continent in September. We had such a blast with this format in North America earlier this year, and we can’t wait to do it all over again. Haken music all night, including Fauna in full and hours of other music from our discography!”

Tickets sind ab sofort erhältlich. Alle Termine in der Übersicht:

4th September – Savoy Theatre, Helsinki, Finland

6th September – Kulturkirken Jakob, Oslo, Norway

7th September – Stora Teatern, Gothenburg, Sweden

8th September – Södra Teatern, Stockholm, Sweden

9th September – Bremen Theatre, Copenhagen, Denmark

11th September – Markthalle, Hamburg, Germany

12th September – Huxleys, Berlin, Germany

13th September – Backstage Werk, Munich, Germany

15th September – Christuskirche, Bochum, Germany

16th September – Rockhal, Luxembourg, Luxembourg

17th September – Muziekgebouw, Eindhoven, Netherlands

18th September – Tivoli Vredenburg, Utrecht, Netherlands

20th September – Ritz, Manchester, UK

21st September – Kentish Town Forum, London, UK

23rd September – Alhambra, Paris, France

24th September – Dynamo, Zurich, Switzerland

25th September – Teatro Celebrazioni, Bologna, Italy

26th September – La Rayonne, Lyon, France