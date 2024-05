Cypecore und League Of Distortion am 01.05.2024 im Wizemann, Stuttgart

Eventname: Tour 2124

Headliner: Cypecore

Vorband: League Of Distortion



Ort: Im Wizemann, Stuttgart

Datum: 01.05.2024

Kosten: 31,50 € VVK

Genre: Death Metal, Melodic Death Metal, Industrial Metal, Modern Metal, Metalcore

Veranstalter: Music Circus Concertbüro GmbH & Co. KG

Link: https://www.musiccircus.de/

Mit ihrem Konzept des postapokalyptischen Überlebenskampfes nach dem Dritten Weltkrieg, haben Cypecore schon vor einiger Zeit mein Interesse geweckt und ich durfte die Mannheimer in der Vergangenheit schon einige Male live erleben. Wem die Sci-Fi-Metaller ein Begriff sind, der kennt auch die ausgefallenen Kostüme und die damit verbunden Operations, wie sie ihre Auftritte bezeichnen. Heute darf ich euch von ihrem Halt im Wizemann berichten, der mit seinem industriellen Stil perfekt zu der Combo passt.

Als Unterstützung auf ihrem Streifzug durch das Wasteland hat man die recht frischen Modern Metaller von League Of Distortion eingeladen. Gegründet wurde die Combo während der Corona-Pandemie, doch Unbekannte sind die kreativen Köpfe hinter der Band keineswegs. Anna Brunner ist bereits bei Exit Eden aktiv und Jim Müller dürfte einigen als Gitarrist von Kissin’ Dynamite bekannt sein.

Der Konzertbeginn ist auf 20 Uhr angelegt und LOD starten pünktlich. Die Band hat leichtes Spiel, das Publikum für sich zu gewinnen, was einerseits daran liegt, dass es für einige Besucher nicht der erste Stopp der Tour ist und andererseits die Bandmitglieder im schwäbischen Raum beheimatet sind und ihre eigene kleine Fanbase am Start ist. Anna Brunner bedankt sich mehrfach bei Cypecore, und die Freude, diese Tour zu spielen, ist ihr wahrlich ins Gesicht geschrieben. Und auch die Temperaturen im Club schießen langsam in die Höhe angesichts dieses energiegeladenen Supports, da bin ich durchaus etwas erfreut, dass die Pause mit 30 Minuten angesetzt wird, damit ich mit meinen Kollegen etwas frische Luft schnappen kann.

Als wir wieder den Club betreten, fällt als Erstes die Playlist auf, die den Raum beschallt. Einigen Anwesenden dürften die Songs aus Fallout bekannt sein. I Don’t Want To Set The World On Fire markiert auch gleichzeitig das Intro zum Set von Cypecore, welches von der neuesten Single Neoteric Gods abgelöst wird. Ab der ersten Minute wird klar: Die Mannheimer machen an diesem Abend keine Gefangenen! Fäuste fliegen, Köpfe kreisen und ein Moshpit jagt den Nächsten.

Dass die Sci-Fi-Metaller heute überhaupt auf der Bühne stehen, haben sie Simon Schröder zu verdanken, der den erkrankten Sebastian Unic an den Drums vertritt. Cypecore zelebrieren ihre Operation auch an diesem Abend gewohnt maschinenartig. Keine Ansagen, lediglich Gesten von Commander Dom, welche Wall Of Deaths oder Circle Pits entbrennen lassen. Das genügt auch vollkommen zur Kommunikation und festigt das Konzept des Vierers.

Neben den Songs vom aktuellen Langspieler Make Me Real finden auch immer wieder ältere Songs den Weg ins Set. Stark vertreten sind hier vor allem die Alben The Alliance und Identity. Eine kurze Verschnaufpause gibt es eigentlich nur bei der titelgebenden Ballade des neuesten Albums. Diese ist auch bitter nötig, denn die Mannheimer lassen (wenn man Intro und Outro außen vorlässt) 19 Songs vom Stapel. Ein Highlight markiert gegen Ende der Einsatz einer CO²-Kanone, welche bei The Alliance zum Einsatz kommt. Mit The Void und einem Micdrop beenden Cypecore ihre Show im Wizemann.

Absolut klasse Auftritt, der trotz der langen Setlist sehr kurzweilig ist. Nils, Dom, Pascal und Simon haben ihre Operation erfolgreich abgeschlossen und ich trete durchgeschwitzt und überglücklich meine Heimfahrt an.