Ingested: veröffentlichen Video „Starve The Fire“

Das britische Death-Metal-Trio Ingested freut sich, ihr neues Video zu Starve The Fire zu veröffentlichen. Der Track erscheint auf dem im April bei Metal Blade Records erschienenen Album The Tide Of Death And Fractured Dreams.

Seit ihrem fünften Album Where Only God May Tread aus dem Jahr 2020 befinden sich Ingested auf einem kreativen Höhenflug, der fast jedes Jahr ein neues Album hervorgebracht hat, das die Art von musikalischem Wachstum zeigt, die nur durch ständiges Üben, Spielen und Schreiben entsteht. The Tide Of Death And Fractured Dreams ist nicht nur so innovativ und brutal wie ihre letzte Scheibe – das düstere, feurige Ashes Lie Still – es zeigt eine Band, die bereit ist, ihre Kreativität zu erweitern, ohne die Wildheit zu opfern, die sie zu einer der beeindruckendsten zerstörerischen, technischen Death-Metal-Bands der Szene gemacht hat. Ob sie den Hörer mit Double-Bass-Wirbeln, Blast-Beats und knirschenden Rhythmen traktieren, alles mit gezackten, versetzten Riffs und durchdringenden Harmonien aufbrechen oder den Mix mit rasanten Ausbrüchen von Moll-Melodien überfluten – Ingested haben ihre ganze Erfahrung, ihr Können und ihre Kunstfertigkeit in zehn pointierte neue Tracks gesteckt.

Das Starve The Fire-Video der Band wirft einen Blick hinter die Kulissen des Aufnahmeprozesses. Gitarrist/Backing-Sänger Sean Hynes erklärt: „Take a look into The Tide Of Death And Fractured Dreams recording sessions, where we captured live takes to make the new video for Starve The Fire. Step behind the scenes to see what recording life is like and get close and personal with Ingested in the studio.“

Im September werden Ingested zusammen mit Fleshgod Apocalypse und Shadow Of Intent auf ihrer Co-Headlinertour durch Nordamerika unterwegs sein. Die Black Opera Across North America 2024 Tour läuft vom 14. September bis 15. Oktober. Zusätzliche Unterstützung gibt es von Disembodied Tyrant und den Labelmates The Zenith Passage. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

9/14/2024 House of Blues – Cleveland, OH

9/15/2024 Metro – Chicago, IL

9/16/2024 The Castle Theatre – Bloomington, IL

9/18/2024 Saint Andrew’s Hall – Detroit, MI

9/19/2024 The Opera House – Toronto, ON

9/20/2024 L’Olympia – Montreal, QC

9/21/2024 Brass Monkey – Ottawa, ON

9/22/2024 New England Metal And Hardcore Fest – Worcester, MA

9/23/2024 Warsaw – Brooklyn, NY

9/25/2024 Reverb – Reading, PA

9/26/2024 Baltimore Soundstage – Baltimore, MD

9/27/2024 The Underground – Charlotte, NC

9/28/2024 House of Blues North – Myrtle Beach, SC

9/29/2024 The Orpheum – Tampa, FL

10/01/2024 Come And Take It Live – Austin, TX

10/02/2024 Paper Tiger – San Antonio, TX

10/03/2024 Granada Theater – Dallas, TX

10/04/2024 Diamond Ballroom – Oklahoma City, OK

10/05/2024 Sunshine Theater – Albuquerque, NM

10/06/2024 The Nile Theater – Mesa, AZ

10/08/2024 DNA Lounge – San Francisco, CA

10/09/2024 Ace Of Spades – Sacramento, CA

10/10/2024 House Of Blues – San Diego, CA

10/11/2024 Riverside Municipal Auditorium – Riverside, CA

10/12/2024 House of Blues – Las Vegas, NV

10/13/2024 Metro Music Hall – Salt Lake City, UT

10/15/2024 Ogden Theatre – Denver, CO

Jason Evans – Gesang

Sean Hynes – Gitarren + Hintergrundgesang

Lyn Jeffs – Schlagzeug

