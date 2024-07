Earth Ship: neuer Song „Bereft“ ab sofort verfügbar, Album „Soar“ folgt am 09.08.2024

Dreckiger Sludge in all seinen Facetten. Süffige Laut-/Leise-Dynamik und morbide Melodien, das sind die Berliner Earth Ship. Das Berliner Trio Earth Ship besteht aus dem Ehepaar Jan (Gitarre, Gesang) und Sabine Oberg (Bass) und Drummer André Klein. Nach sechs langen Jahren veröffentlichen Earth Ship endlich wieder ein Studioalbum!

Nun haben sie als Vorabsingle den Song Bereft veröffentlicht. So könnt ihr schon einmal einen kleinen Einblick in das am 09.08.2024 erscheinende Album Soar erhalten. Ein Review gibt es in Kürze hier bei uns!

Vorbestellen könnt ihr das Album Soar hier: https://earthship.bandcamp.com/album/soar

Live könnt ihr Earth Ship am 10.08.2024 auf dem Hoflärm Festival in Marienthal sehen.