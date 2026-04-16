Iron Slug – Deceit And Misery

Am 27.03.2026 ist das Debütalbum Deceit And Misery der britischen Band Iron Slug über das Label Road To Masochist erschienen und ist sowohl auf CD als auch auf Vinyl erhältlich.

Reduktion als Stärke

Hinter Iron Slug stehen Will Rayner (Gitarre, Gesang) und Will Bond (Schlagzeug), die bewusst auf Minimalismus setzen. Ursprünglich 2022 als Trio gestartet und nun zu einem Duo geschrumpft, erschaffen Iron Slug ohne klassische Bassspur oder zusätzliche Gitarren dennoch einen erstaunlich dichten Sound. Statt technischer Spielereien dominieren rohe Riffs, schwere Rhythmen und eine kompromisslose Klangwand, die mehr auf Wirkung als auf Virtuosität abzielt.

Wuchtiger Einstieg und düstere Dynamik

Der Opener A Calming Turmoil zieht die Hörer*innen sofort in seinen Bann. Langsame, drückende Gitarren treffen auf intensiven Gesang, der zwischen Verzweiflung und Aggression schwankt. Diese Mischung erzeugt eine beklemmende Atmosphäre, die sich durch das gesamte Album zieht.

Mit Love Retires Under Night öffnet sich der Sound leicht und lässt erste melodische Nuancen erkennen. Trotz der massiven Instrumentierung entsteht eine melancholische Tiefe, die den emotionalen Kern der Songs unterstreicht. Besonders eindrucksvoll gelingt dies auch in Graceless Bodies, welches sich über mehrere Minuten hinweg aufbaut und eine nahezu erdrückende Intensität entwickelt. Mit Die The Same zeigt das Duo, dass es auch kompaktere Songs überzeugend umsetzen kann. Der Track wirkt direkter und etwas zugänglicher, ohne an Härte zu verlieren. Den Abschluss bildet Ritualistic Feeding, ein epischer, über zehn Minuten langer Song, der sich langsam entfaltet und eine hypnotische, fast tranceartige Wirkung erzielt. Ein Hörgenuss für Doom-/Sludge-Freunde!

Rohheit statt Perfektion

Produziert wurde das Album von Jason Frye, der dem Sound bewusst eine ungeschliffene, dreckige Sludge-Note verleiht. Die Gitarren wirken stellenweise übersteuert, das Schlagzeug direkt und kraftvoll. Diese rohe Produktion sorgt für Authentizität und eine fast körperlich spürbare Wucht.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Iron Slug – Deceit And Misery in unserem Time For Metal Release-Kalender.