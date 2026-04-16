Shinedown: veröffentlichen neuen Song „Outlaw“ vom kommenden Album „Ei8ht“

Eine der größten Rockbands der Welt, Shinedown, hat den neuen Song Outlaw veröffentlicht. Der Track stammt von ihrem kommenden Studioalbum Ei8ht, das am 29. Mai 2026 via Atlantic Records erscheinen wird.

Das Release folgt auf einen weiteren Meilenstein in der Karriere der Band, denn Shinedown erhielten gerade zum zweiten Mal in Folge des Preises als Rock Artist of the Year bei den iHeartRadio Music Awards am 26. März. “Rock artist of the year… two years in a row?!! THANK YOU iHeartRadio THANK YOU SHINEDOWN NATION. Thank you everyone. We are so incredibly grateful and proud of this band, of this community, of this team… MUCH LOVE.“

Outlaw folgt auf eine Reihe Charttopper wie Dance, Kid, Dance, Killing Fields, Three Six Five, Shinedowns jüngsten Nummer-1-Hit Searchlight sowie den kürzlich veröffentlichten Song Safe And Sound. Auf grobkörnigem Fundament und mit gehöriger Open-Road-Energie verbinden sich in Outlaw die typische Intensität der Band mit einem organischen, zurückgenommenen Feeling, die die Bandbreite von Ei8ht erweitert, ohne an Kanten vermissen zu lassen.

Kürzlich gaben Shinewdown das Routing ihrer kommenden Dance Kid Dance Act II World Tour bekannt – darunter auch zwei Termine in Deutschland. Im Herbst wird die Band in Berlin (11.11.) und Düsseldorf (12.11.) auftreten.

11.11.2026 – (DE) Berlin, Columbiahalle

12.11.2026 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Weitere Infos zu Shinewdown und Ei8ht auf Time For Metal: