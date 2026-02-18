Shinedown: kündigen neues Album „Ei8ht“ für 29.05.2026 an

Gestern hat eine der größten Rockbands der Welt, Shinedown, ihr neues Studioalbum angekündigt. Ei8ht wird am 29. Mai 2026 via Atlantic Records erscheinen. Der neue Song Safe And Sound stimmt darauf ein, hört hier rein:

Zudem gaben Shinewdown das Routing ihrer kommenden Dance Kid Dance Act II World Tour bekannt – darunter auch zwei Termine in Deutschland. Im Herbst wird die Band in Berlin (11.11.) und Düsseldorf (12.11.) auftreten. Der reguläre Vorverkauf startet am 27. Februar, zuvor wird es bereits ab 24. Februar einen Artist Presale geben.

11.11.2026 – (DE) Berlin, Columbiahalle

12.11.2026 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

„This album is over a year in the making“, erzählt Sänger Brent Smith und erinnert sich an die intensive Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Bandkollegen und zugleich Produzenten Eric Bass: „Without question as a band we pushed ourselves like never before. Especially when it comes to Eric. Myself, Zach, and Barry are so honored to create, and work with such an extraordinary producer, engineer, mixer, songwriter, musician, performer, and band mate. We are so excited to finally announce our 8th Studio album titled Ei8ht alongside our Dance Kid Dance Act ll World Tour.“

Zum neuen Song Safe And Sound fügt Smith hinzu: „Safe And Sound is about reminding the competition what they are dealing with one by one.“

Auf ihrer kommenden Welttournee werden Shinedown im Wechsel von den Special Guests Coheed And Cambria, Black Stone Cherry, From Ahes To New, DJ Rock Feed und Those Damn Crows begleitet.

Zusätzlich zur Tour werden Shinedown im Oktober ihr erstes eigenes, selbst kuratiertes Festival-Event veranstalten: Das Lunatic Ball Beach Weekend findet von 23. bis 25. Oktober 2026 in Miramar Beach, FL statt. Bei dem dreitägigen Event werden neben Shinedown (zwei einzigartige Headline-Sets) u.a. auch Bush, Hanson, Flyleaf (mit Lacey Sturm), Living Colour, From Ashes To New, Guardians Of The Jukebox, Neon Mooners und weitere auftreten.

Erst kürzlich sorgte die Band für einen denkwürdigen Moment mit ihrer kürzlich erschienen Single Searchlight, in dem sie ihm bei ihrem Grand Ole Opry-Debüt performten. „Sometimes when you listen close enough to the universe and you’re willing to receive something from it- a song can come out of thin air. We didn’t find this one, it found us“, meinte Smith damals zum Publikum.

Die Performance geriet zu einem der meistdiskutierten Momente des Abends und überzeugte Kritiker:innen wie Fans. Geschrieben von Brent Smith, Eric Bass und Dave Bassett, produziert von Eric Bass im Big Animal Studio zeigt der Song Shinedown von ihrer expansivsten Seite, indem sie Rock mit Americana, Rhythm And Blues, Bluegrass und Outlaw Country-Einflüssen paaren, ohne ihre stilprägende, hymnische Kraft zu verlieren.

Vorangegangen war diesem Erfolg eines der prägendsten Jahre in Shinedowns Geschichte. Searchlight folgte auf Shinedowns weltweiten Hit Three Six Five der in mehreren Radiostationen die Spitze erreichte – darunter Platz 1 in den Alternative-Charts, Top 10 in den Hot AC and AC Charts sowie Top 20 in den Top 40-Charts. Die Band veröffentlichte außerdem Dance, Kid, Dance und Killing Fields —, die beide Platz 1 erreichten und ihren Erfolg im Radio weiter festigten. Shinedown halten derzeit den Rekord für die meisten Nummer-1-Songs in der Geschichte der Billboard Mainstream Rock Charts (bis heute 21 #1-Hits) und sind damit die erfolgreichste Band in der Geschichte dieser Charts. Zudem führen sie die Mediabase Active Rock Charts mit 23 Nummer-1-Hits an und halten die Rekorde für die meisten Top-5- und Top-10-Platzierungen in der Chartgeschichte.

Shinedown sind aktuell in drei Kategorien für die 2026 iHeartRadio Music Awards nominiert: Rock Artist of the Year, Duo/Group of the Year und Rock Song of the Year für Dance, Kid, Dance. Im Jahr zuvor hatte die Band bereits die iHeartRadio Music Awards für Rock Artist of the Year und Rock Song of the Year (A Symptom Of Being Human) gewonnen.

2025 spielten Shinedown zudem erstmalig im ikonischen Madison Square Garden und verkauften das legendäre Venue im Zuge ihrer Dance, Kid, Dance Arena-Tour restlos aus. Während der Tour kamen rund 300.000 Dollar für Musicians On Call zusammen, da pro Ticket 1$ gespendet wurde.

Das Momentum für Shinedown ist ungebrochen, mit Ei8ht stürmen sie nun voller Tatendrang in 2026. Mehr dazu bald!

Ei8ht Tracklist:

1. At The Bottom

2. Dance, Kid, Dance

3. Burning Down The Disco

4. Three Six Five

5. Young Again

6. Dizzy

7. Imposter

8. Machine Gun

9. Outlaw

10. Safe And Sound

11. Searchlight

12. Bear With Me

13. Deep End

14. Killing Fields

15. Back To The Living

16. Wide Open

17. So Glad That You Asked

18. The Pilot