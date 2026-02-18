Desertfest Berlin: kündigt Yob für 2026 an

Kaum ist der Wüsten-Staub der letzten Bandwelle mit Greenleaf, Toundra, Causa Sui und Gumm verklungen, legt das Desertfest Berlin direkt nach – und zwar mit einem echten Schwergewicht: Yob spielen eine exklusive Deutschlandshow auf dem kommenden Festival!

Seit über 25 Jahren haben die Doom-Meister aus Oregon einen einzigartigen Weg durch die Heavy Music Landschaft geebnet. Verwurzelt im Doom, Stoner und psychedelischem Sludge, haben sich Yob zwischen erhabenen Riffwänden, meditativer Intensität und spiritueller Wucht einen Ausnahmestatus erspielt, der weit über Genregrenzen hinausgeht. Live sind sie ein Erlebnis, und eine kollektive Katharsis.

Neben Yob stehen bereits Red Fang, Russian Circles, Hermano feat. John Garcia, The Sword, King Buffalo, Acid King, Truckfighters, Crippled Black Phoenix, Nebula, Earthless, Rotor, Blackwater Holylight, Zerre, Pelican, High Desert Queen, und viele mehr auf dem Programm. Weitere Bands sollen schon bald folgen!

Das Desertfest Berlin 2026 findet vom 14.–16. Mai 2026 in der Columbiahalle und im Columbia Theater statt. Tickets und Venue Sleep-Over-Möglichkeiten findet ihr auf: www.desertfest-tickets.de