Desertfest Berlin: steigt am kommenden Wochenende / Timetables jetzt online

In wenigen Tagen ist es endlich wieder soweit, das Desertfest Berlin öffnet seine heiligen Hallen! Mit über 30 bestätigten Bands, darunter Dinosaur Jr., die schwedischen Rock-Pioniere The Hellacopters, Elder (welche ihr bahnbrechendes Lore Album in voller Länge spielen werden!), New Orleans‘ Sludge Helden Eyehategod, My Sleeping Karma, Norwegens Tundra Rock Senkrechtstarter Slomosa, die US Doom Metaller Pallbearer, Dozer, Temple Fang, Lowrider, Belzebong, die Fantasy Doom Metal Warrior von Castle Rat, Hippie Death Cult und viele weitere hochkarätige Bands, die die Stoner, Rock, Doom, Sludge, Psych- und Metal Szene zu bieten hat, präsentiert das Kult-Festival 2025 zweifellos das beste und vielseitigste Line-Up in der Geschichte des Desertfest Berlin!

Die finalen Timetables für dein perfektes Desertfest Berlin-Wochenende sind ab sofort online auf: https://www.desertfest.de/news/the-2025-timetable/

Bereits am Donnerstag kehrt die legendäre Desertfest Berlin Warm-Up Party zurück, live dabei: Die schwedischen Groove Rock Master Greenleaf, gewaltige Doom-Power von Göteborgs Firebreather und die Berliner Heavy Psych Rocker Cannabineros, die euch in der Neuen Zukunft mächtig einheizen werden!

Das Desertfest Berlin findet vom 23. – 25. Mai 2025 in der Columbiahalle und Columbia Theater statt. Last-Minute Tickets, limitierte Sleep Over-Möglichkeiten (für nur 15€/Nacht!) & viele weitere Infos findet ihr auf: www.desertfest-tickets.de