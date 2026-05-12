Desertfest Berlin: veröffentlicht finale Timetables und erweitert das Line-Up kurz vor Festivalstart

Nur noch wenige Tage bis zum Desertfest Berlin und das Festival legt kurz vor dem Start noch einmal nach: Neben den jetzt veröffentlichten finalen Timetables wurden mit Temple Fang, Zig Zags, Earthbong und Karla Kvlt weitere Bands für das diesjährige Line-Up bestätigt. Auch für die Außenbühne wurden mit BLKE, Abanamat, Dirty Mops, Electric Jugs und Menk weitere Acts angekündigt, während The Dharma Chain vom Samstag ins Freitagsprogramm wechseln.

Leider müssen Fans gleichzeitig auf Cardiel, Monsterwatch und Gumm verzichten, die nicht mehr beim diesjährigen Desertfest auftreten können.

Die finale Bandwelle komplettiert ein erstklassiges Line-Up, neben YOB stehen Bands wie Red Fang, Russian Circles, Hermano feat. John Garcia, The Sword, King Buffalo, Acid King, Truckfighters, Crippled Black Phoenix, Nebula, Earthless, Greenleaf, Rotor, Blackwater Holylight, Zerre, Pelican, High Desert Queen, und viele mehr auf dem Programm.

Zum Einstimmen auf das diesjährige Desertfest Berlin startet bereits am Mittwoch, dem 13. Mai, die Festivalwoche mit dem offiziellen Warm-Up in der Neue Zukunft. Mit dabei sind Desertheads, Solace, Red Mess und Krake.

Das Desertfest Berlin 2026 findet vom 14.–16. Mai 2026 in der Columbiahalle und im Columbia Theater statt. Sowohl das Festival als auch die Warm-Up-Show sind fast ausverkauft. Wenige Tickets gibt es noch über desertfest-tickets.de