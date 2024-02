Desertfest Berlin: veröffentlicht erste Day-Splits

Das Desertfest Berlin hat heute erste Tages-Übersichten der bereits bestätigten Live Acts für 2024 veröffentlicht, weitere Band-Ankündigungen sollen schon bald folgen. Erlebt die Kultband Pentagram auf ihrer letzten(!) Berlin Show, Chris Goss‘ mächtige Masters Of Reality, die kalifornischen Krautrocker Osees, die Desert Rock Legenden rund um das Brant Bjork Trio, die Post-Metal Meister Amenra, Monkey3 mit ihrem brandneuen Album Welcome To The Machine im Gepäck, und viele weitere hochkarätige Bands! Macht euch bereit für DIE Riff-Party des Jahres, neben einem erstklassigen, wilden Mix aus Psychedelia, Stoner Rock, Doom, Desert Punk Blues, Sludge und einer ordentlichen Portion Metal, ist hier für alle Desertfester etwas dabei.

Das Desertfest Berlin findet vom 24. – 26. Mai 2024 in der Columbiahalle und Columbia Theater statt. Wochenend-Pässe, sowie ab sofort auch Tages-Tickets, sind erhältlich auf: www.desertfest-tickets.de

Weitere News & Infos unter:

www.desertfest.de

www.facebook.com/DesertfestBerlin

www.instagram.com/desertfest_berlin