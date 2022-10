Desertfest Berlin: kündigt erste Bands und neuen Veranstaltungsort für die Ausgabe 2023 an

Desertfest Berlin hat die ersten Namen für die Ausgabe 2023 bekannt gegeben und freut sich, Uncle Acid & The Deadbeats, The Obsessed, King Buffalo, Church Of Misery, Dozer, Blood Ceremony, L.A. Witch, Somali Yacht Club, Gnod, Ecstatic Vision, Daily Thompson, Gaupa und Psychlona begrüßen zu dürfen, und viele weitere Acts werden in Kürze bekannt gegeben!

Das Festival findet vom 19. bis 21. Mai 2023 statt und wird von der Arena in die Columbiahalle und das Columbia Theater verlegt, mit zusätzlicher Außenfläche und Bühne.

Wochenendtickets für das Desertfest Berlin 2023 sind seit Freitag, den 28. Oktober über www.desertfest.de erhältlich.

Frühbuchertickets für das Desertfest Berlin 2023 sind ab sofort unter www.desertfest-tickets.de erhältlich.