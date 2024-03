Markus Keimel – Das Bewegte Leben Des Pierre Trandel

Buchtitel: Das Bewegte Leben Des Pierre Trandel

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 215 Seiten

Genre: Belletristik, Romane & Erzählungen

Release: 17.11.2023

Autor: Markus Keimel

Verlag: Buchschmiede

Buchform: Taschenbuch, eBook

ISBN-Nummer: 978-3-99152-468-7

Das Bewegte Leben Des Pierre Trandel ist der erste Roman von Markus Keimel, einem vielseitigen Grazer Autor, Künstler und Musiker. Er hatte bereits in der Vergangenheit Kurzgeschichten und Gedichte veröffentlicht. Das Buch, veröffentlicht am 17.11.2023 und jetzt auch in Deutschland erhältlich von der Buchschmiede, umfasst 215 Seiten und gehört dem Genre Belletristik, Romane & Erzählungen an. Markus Keimel, 1987 in der Steiermark/Leoben geboren, hat nicht nur eine schriftstellerische Ader, sondern auch eine vielseitige Karriere als Journalist, Musiker und Künstler durchlaufen. Seine journalistische Ausbildung absolvierte er an der österreichischen Medienakademie in Salzburg und Wien. Mit musikalischen Werken unterschiedlicher Genres und als Sänger hat Keimel mehrere Tonträger veröffentlicht. Das Bewegte Leben des Pierre Trandel ist sowohl als Taschenbuch als auch als eBook erhältlich und verspricht einen spannenden Einblick in die Welt des Protagonisten.

Die Story von Das Bewegte Leben Des Pierre Trandel:

Die Erzählung handelt von Pierre Trandel, einem jungen Mann, der durch das tragische Ableben seiner Eltern und den Unfalltod seiner großen Liebe tief in der Seele verwundet ist. Geprägt von Einsamkeit und Unverständnis in einer tristen und empathielosen Welt, verliert Pierre sich in den Abgründen von Alkoholsucht und Depressionen. Sein Versuch, in dieser trostlosen Realität nach wahrer Liebe zu suchen, endet stets erfolglos, treibt ihn jedoch dazu, einen zweifelhaften Neuanfang zu wagen. Doch dieser Neustart entpuppt sich nicht nur als holprige Reise von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen, sondern gewährt auch einen tiefen Einblick in die gesellschaftlichen Abgründe seiner Umgebung.

Pierre findet überraschend Trost und Heilung in unerwarteten Freundschaften, die ihm einen neuen Weg zum Glück des Lebens aufzeigen. Als der einsame Mann schließlich auf einen betagten, weisen Herrn trifft, nimmt die Geschichte eine schicksalhafte Wendung. Diese Begegnung wird zu dem entscheidenden Moment, der Pierre Trandel die größte Veränderung seines bisherigen Daseins bringt und ihm die Möglichkeit gibt, die Vergangenheit zu überwinden.