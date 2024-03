Hamferð: Video/Single „Hvølja“ der färöischen Death-/Doom-Band jetzt verfügbar

Hvølja, die neue Single der auf den Färöer-Inseln beheimateten Death/Doom-Metaller Hamferð, kann ab sofort zusammen mit einem begleitenden Video gestreamt werden. Die neue Hymne erscheint auf dem Album Men Guðs Hond Er Sterk der Band, das am 22. März über Metal Blade Records veröffentlicht wird.

Als 2018 das dritte Album Támsins Likam dieses meisterhaften Sextetts erschien – zehn Jahre nachdem sie zum ersten Mal einen Proberaum betreten hatten – brachte das hochgelobte und kraftvolle Album die im Traueranzug gekleidete Band auf die Weltbühne. Louder Sound krönte die Platte zu einem „a stunning triumph“, Heavy Music HQ stimmte zu und lobte eine „tour de force for the band“, während Nine Circles bemerkte: „Hamferð taps into a rich cultural vein to draw influence for their lyrical and musical themes, yet the filtering of this through the lens of death/doom makes for a unique approach to folk-themed metal, and one that is hugely successful in its application.“

Sechs Jahre später haben sich die vielen Live-Erfahrungen und die zwischenmenschliche Chemie tiefgreifend auf Hamferðs außergewöhnliche vierte LP Men Guðs Hond Er Sterk ausgewirkt und sind in die handwerkliche Klangvision des Gitarristen und Produzenten Theodor Kapnas eingeflossen.

Guðs Hond Er Sterk – Tracklist:

1. Ábær

2. Rikin

3. Marrusorg

4. Glæman

5. Í Hamferð

6. Fendreygar

7. Hvølja

8. Men Guðs Hond Er Sterk

Die Band verzichtete bewusst auf alle schnellen Tricks moderner Aufnahmetechnik und nahm die Songs gemeinsam live im Studio auf, ohne Click-Track. Das Ergebnis ist ein durch und durch menschliches Album, das sich in elementarem Stil bewegt, schwebt und wechselt – von Passagen eisiger postmetallischer Schönheit über traurige folkige Gothic-Kadenzen, über eisige, geschwärzte Blastbeats bis hin zu schaurigen Perspektiven extremer Doom-Herrschaft – mit einem knisternden Tight-But -Lockeres Zusammenspiel, das an die Giganten vergangener Zeiten erinnert.

Abgesehen von dem Old-School-Aufnahme-Setup wird die Vision von Gitarrist und Produzent Theodor Kapnas für den Sound am besten durch den vorletzten Song und die neueste Single Hvølja (Whaleskin) veranschaulicht, ein schleppender Sludge-Kracher mit einem wunderbar ekelhaften Ton. „I had a big fascination with making stuff rougher, dirtier and uglier,“ versichert Kapnas. „Musically it’s all about tension; suspended chords and tense harmonies, always having that feeling of uncertainty. That song is maybe my favorite track on the record, just because it’s so uncompromising. Everything goes to 11“.

„Hvølja is also the darkest and ugliest song we have written to date,“ fährt er fort. „It is a sonic and lyrical representation of the world being violently ripped apart by monstrous currents and consumed by a black sky above.“

Seht euch das Video zu Hvølja hier an:

Seht euch Hamferðs bereits veröffentlichtes Video zu Ábær an hier an.

Das erzählerische Konzept von Men Guðs Hond Er Sterk ist inspiriert von der Walfangkatastrophe von 1915 vor dem färöischen Dorf Sandvik (Heimat des Hamferð-Keyboarders Esmar Joensen), als vierzehn Männer starben, als sie Wale in der stürmischen Bucht an Land trieben. Die Dorfbevölkerung wurde von der Küste aus Zeuge der Tragödie.

Die traurige Geschichte hat es Hamferð ermöglicht, die Bedeutung ihres färöischen Namens kraftvoll zum Leben zu erwecken, indem sie die traumatische emotionale Kraft hinter diesem übernatürlichen Phänomen auf den Punkt bringen. „When you see someone in Hamferð, you see their apparition“, erklärt Kapnas. „Mostly it’s wives with husbands at sea, who’ve seen them dripping wet in the doorframe in the middle of the night. Typically, in folklore it’s a warning that something bad will happen, and there are several documented episodes of this happening in Sandvik in 1915. So it’s kind of full circle for us.“

Men Guðs Hond Er Sterk wird auf CD und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

– Azure Blue Marbled (US/EU)

– 180g Black (EU)

– Sand Beige Marbled (EU – Ltd. 300)

– Crystal Clear Blackdust (EU – Ltd. 200)

Hamferð sind:

Jón Aldará – Gesang

Theodor Kapnas – Gitarren

Eyðun í Geil Hvannastein – Gitarristen

Esmar Joensen – Tasteninstrumente

Remi Kofoed Johannesen – Schlagzeug

Jenus í Trøðini – Bass

