Thirty Seconds To Mars: kommen im Mai nach Deutschland

Thirty Seconds To Mars kommen 2024 für fünf Konzerte live nach Deutschland: Hannover, Köln, Hamburg, Berlin und München dürfen sich über je ein Thirty Seconds To Mars Arena-Konzert im Mai 2024 freuen.

Im September 2023 kam dann mit It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day das mittlerweile sechste Studioalbum heraus.

Thirty Seconds To Mars auf Seasons-Tour 2024:

12.05.2024 – Hamburg, Barclays Arena

13.05.2024 – Berlin, Mercedes Benz Arena

18.05.2024 – Wien, Stadthalle

19.05.2024 – München, Olympiahalle

15.06.2024 – Hannover, ZAG Arena (verschoben vom 27.04.)

16.06.2024 – Köln, Lanxess Arena (verschoben vom 29.04.)