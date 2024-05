Abyss Of Hel: veröffentlichen „Into The Abyss“ Videoclip

Am 30. November erschien das Debütalbum der Death Metaller von Abyss Of Hel mit dem Titel Into The Abyss. Das vielseitige, teils moderne und groovende Werk erregte nicht zuletzt auch durch seine hochklassig personelle Besetzung einiges an Aufsehen und erste Bookings ließen nicht lange auf sich warten. So könnt ihr die Formation z.B. auf der diesjährigen Heimburger Metal Nacht Ende Juli live sehen! Für alle, die noch nicht wissen, was sie dort und auf dem Longplayer erwartet, hat die Band nun zum Titeltrack des Albums einen Videoclip produziert, den es ab sofort auf dem MDD-YouTube-Kanal zu sehen gibt. Check it out! Das Album findet ihr überall im gut sortierten Handel.

Live:

26./27. Juli – Heimburger Metalnacht

Links:

https://www.facebook.com/abyssofhel

https://www.instagram.com/abyssofhel_official/