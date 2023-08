Abyss Of Hel: unterschreiben bei MDD, Debüt zum Jahresende

Ende letzten Jahres trat auf Facebook erstmals ein geheimnisvolles Projekt namens Abyss Of Hel in Erscheinung, welches vorerst nur zu erkennen gab, dass ein gewisser Daniel Stromayer involviert ist, welcher den meisten vielleicht als Gitarrist der mittlerweile aufgelösten Thrudvangar ein Begriff ist. Dieser hatte offenbar neue Mitstreiter um sich geschart. Im Januar dann ließ man mit der Veröffentlichung eines Lyricvideos mit dem Titel YRU die Katze aus dem Sack: Ein deftiges Groove/Death Metal Gewitter, irgendwo zwischen Sepultura und Fear Factory, sollte also den Ton bei Abyss Of Hel angeben! In den letzten Tagen hat das Quintett bei MDD Records unterschrieben, um gegen Ende des Jahres ihren Debüt-Longplayer zu veröffentlichen. Seid gespannt, mehr Infos demnächst.

