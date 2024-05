Royal Republic: veröffentlichen neue Single „Wow! Wow! Wow!“

Royal Republic kanalisieren ihre innere Extreme mit ernsthaften Funk-Rock-Aspekten und haben die ansteckende Party-Hymne Wow! Wow! Wow! veröffentlicht. Der Track ist die neueste Single aus ihrem kommenden Album LoveCop, das am 7. Juni über Odyssey Music erscheint. Das Album könnt ihr hier vorbestellen: https://ffm.to/rr-lovecop.OPR

Seht euch das Video zu Wow! Wow! Wow! hier an:

Die Band kommentiert: “Life is a highway but sometimes we all get stuck on the side of the road… This little kick up the tailgate is to remind you that even when your tire’s gone flat, there’s a lot of beauty in the world. Rockets, cream and strawberries, Saxophones… All that good stuff!“

„So don’t fall asleep at the wheel, and don’t fall asleep at your best friend’s party. Because Wow! Wow! Wow… Who knows what you might miss!“

Die neue Single ist ein weiterer Sound-Kracher und folgt auf den kürzlich veröffentlichten Rock’n’Roll-Boogie Ain’t Got Time, die voll aufgeladene intergalaktische Power-Ballade Lazerlove und den Titeltrack des Albums LoveCop, der bereits große Unterstützung von Bands wie Kerrang Radio und Planet Rock erhielt.

Das schwedische Power-Disco-Quartett, das seit 2007 alle Rock’n’Roll-Normen sprengt, besteht aus Adam Grahn (Gesang), Hannes Irengård (Gitarre), Jonas Almén (Bass) und Per Andreasson (Schlagzeug). Sie haben kürzlich eine Reihe von Headline-Shows für Ende 2024 angekündigt.

LoveCop Tour 2024

09.11.24 – DE – Wiesbaden (Schlachthof)

10.11.24 – DE – Wiesbaden (Schlachthof)

16.11.24 – FR – Paris (Zénith)

21.11.24 – DE – Munich (Zenith)

22.11.24 – DE – Leipzig (Haus Auensee)

23.11.24 – DE – Berlin (Ufo im Velodrom)

29.11.24 – DE – Köln (Palladium)

30.11.24 – CH – Zurich (Komplex457)

06.12.24 – NL – Amsterdam (Melkweg Oz)

07.12.24 – NL – Amsterdam (Melkweg Max)

12.12.24 – DE – Hamburg (Grosse Freiheit)

13.12.24 – DE – Hamburg (Grosse Freiheit)

14.12.24 – BE – St Niklaas (De Casino)

21.12.24 – SE – Karlskrona (Brinova Arena)

Royal Republic – Festivals 2024

31.05.24 – DE – Gifhorn (Unser Aller Festival)

01.06.24 – FR – Toul (Le Jardin du Michel)

07.06.24 – DE – Nürnberg (Rock im Park)

08.06.24 – DE – Nürburgring (Rock am Ring)

12-15.06.24 – CZ – Hradec Králové (Rock For People)

16.06.24 – UK – Castle Donington (Download Festival)

12.07.24 – FR – La Ville d’Eu (Le Murmure du Son)

18.07.24 – CH – Sion (Sous les Étoiles)

19.07.24 – FR – Ambert (World Festival)

21.07.24 – FR – Saint-Nazaire (Les Escales de Saint Nazaire)

02.08.24 – FI – Helsinki (Allas Sea Pool)

03.08.24 – FI – Pori (Porispere Festival)

09.-10.08.24 – PL – Gdańsk (Rockowizna Festival)

16.08.24 – CH – Ennetmoos (Teffli-Rally)

22.-24.08.24 – PL – Poznań (Rockowizna Festival)

24.08.24 – DE – Nordhorn (Seventyfive Festival)

30.-31.08.24 – PL – Kraków (Rockowizna Festival)

07.09.24 – FR – La Palmyre (Palm’Fest)

Tickets: hier

LoveCop hier vorbestellen: https://www.royalrepublic.net/dates/

Royal Republic online:

Instagram | Facebook | Website