Edge Of Sanity – Purgatory Afterglow (Re-Release)

Wie oft fällt das Wort Meisterwerk in einem Review oder hat ein ganzes Genre geprägt? Immer wieder liest man die beiden Floskeln, die teils inflationär und emotionslos in einen viel zu platten Satz gesteckt werden, ohne Fakten zu liefern. Die schwedische Death Metal Legende Edge Of Sanity um Sänger Dan Swanö hat dieser Tage Purgatory Afterglow noch mal herausgebracht und beide Faktoren treffen hier zu 100 Prozent zu. Warum das skandinavische Projekt viel zu weit unterm Radar flog, weiß maximal der Teufel. Unter Szenekennern ist und bleibt Edge Of Sanity ein heißes Eisen, das auch zwanzig Jahre nach der Auflösung noch laut aufgedreht wird. Dass die Truppe nicht nur die Anfänge des melodischen Todesbleis geprägt hat, sondern auch heute noch das Metalbusiness, liegt alleine durch die Arbeit als Musikproduzent von Dan Swanö auf der Hand. Sein Musikverstand, die Liebe zum Detail und das Händchen für krachende Death Metal Salven bringt er jetzt in andere Alben von Dutzenden Bands ein.

Doch was zeichnet den Silberling Purgatory Afterglow aus? Die Scheibe ist nicht nur brutal eingängig, hat deftige Hooks und eine unglaubliche Präsenz, sie ist Vorlage von so manchem Cover geworden. Das Bekannteste dürfte aus den Händen von Heaven Shall Burn stammen und auf den Namen Black Tears hören. Edge Of Sanity hatten 1994 einen Sound erreicht, der bis dato als einzigartig in der Szene aufgenommen wurde. Schwermütig, gar progressiv, wurden die Death Metal Songs angereichert, um nicht nur Härte, sondern auch eine Schwere zu suggerieren. Den Anfang machen Twilight und Of Darksome Origin. Direkt hinter dem Hit Black Tears wartet der nächste Gassenhauer Elegy, in einem durch die Bank mitreißenden Longplayer, der neben den starken Vocals auf eine drückende Gitarrenarbeit setzt. Passend zum dreißigsten Geburtstag bekommen alle Anhänger nun die Chance, die Scheibe erneut in die heimischen vier Wände zu holen und sie hat es immer noch verdient!

