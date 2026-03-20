Autumn´s Child – Melody Lane

Manchmal braucht es keine Revolution, manchmal reicht ein sicherer Griff ins gut gefüllte Melodic-Rock-Regal. Genau dort bedienen sich die Schweden von Autumn’s Child auch auf ihrem sechsten Studioalbum Melody Lane, das am 23. Januar 2026 erschienen ist. Und um es gleich vorwegzunehmen: Hier regiert nicht der Fortschritt, sondern die Klasse der Routine.

Bandkopf Mikael Erlandsson, ehemals Secret Service von 2006 bis 2018 (Gesang, Gitarre, Keyboards), führt seine Mannschaft mit Pontus Åkesson (Leadgitarre), Claes Andreasson (Keyboards/Gitarre), Magnus Rosén (Bass) und Rickard Johnsson (Drums) durch elf Tracks, die tief in den goldenen 80ern verwurzelt sind. Unterstützung gibt es punktuell von Johanna Hjort, die dem Duett Lovesong zusätzliche Wärme verleiht.

Schon der Opener Heartbreak Boulevard zündet als klassischer Ohrwurm mit hohem Wiedererkennungswert. Es ist genau jene Sorte Song, die sich sofort im Gehörgang festsetzt und dort gemütlich einzieht. Pray For The King und Fight To Love Again legen eine Schippe Druck nach, ohne die melodische Linie zu verlassen, während Singalong scheinbar bewusst ins Poppige kippt und mit breitem Grinsen Richtung Stadion schielt.

Die wahre Stärke des Albums liegt jedoch im Detail. Feine Keyboardteppiche, geschmackvolle Soli und ein Gespür für Hooks kann man nicht lernen, sondern man muss sie leben. Gerade A World Without Love zeigt die Band von ihrer gefühlvollen Seite, während Headlines und Rock Of Empathy die rockigere Kante betonen.

Natürlich, Innovation sucht man hier vergebens. Doch genau das ist das Konzept des Albums. Melody Lane will kein Genre neu definieren, es will dich mitnehmen auf eine nostalgische Reise, irgendwo zwischen Journey, Toto und skandinavischem AOR-Feingefühl. Und das gelingt erstaunlich souverän. Es gleicht einem „Wohlfühlalbum“, das weniger durch Experimente als durch Konstanz überzeugt.

Unterm Strich liefern Autumn’s Child ein Werk ab, das wie ein warmer Sommerabend funktioniert. Es ist vorhersehbar, aber genau deshalb so angenehm.

Neben den digitalen Formaten im Download und Stream kommt das Album als CD im Jewelcase daher. Eine Veröffentlichung als Vinyl ist nicht vorgesehen.

Hier geht es für weitere Informationen zu Autumn’s Child – Melody Lane in unserem Time For Metal Release-Kalender.