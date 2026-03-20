Wandar: kündigen neues Album „Tiefe Erde“ an, das am 01.05. über Vendetta Records erscheint

Die deutsche Atmospheric-Black-Metal-Band Wandar hat ihr neues Album Tiefe Erde angekündigt, das am 1. Mai über Vendetta Records erscheinen wird.

Zwischen rasender Wut und schmerzvoller Klage, schwankend zwischen ausbrechender Raserei und melancholischer Ohnmacht, erzeugen Wandar einen Zustand unheilvoller Schwebe, einen bedrohlichen Rausch, dem man sich gefährlich schön hingeben kann. Ihre Botschaften sind erfüllt von Melancholie, Sehnsucht und absoluter Leidenschaft. Sie kommen aus den Tiefen der Krypten, mit vernarbten Herzen und blutigen Augen.

Wie die Band erklärt: „We burned our temple of the elemental. We descended into the depths of transcendent hells. We bled, we suffered, we fell, and we became one with ancient earths. Tiefe Erde completes the circle we began with Landlose Ufer and Zyklus. The fire will always be light!“

Tiefe Erde – Trackliste:

Bedrängnis Trug Visol-Bolvis …Nächtlich Drangsal Erden Irrlicht Hetäre Gestirne

Tiefe Erde erscheint am 1. Mai bei Vendetta Records.

Wandar, gegründet 2006, tauchten auf, um jeden Lichtstrahl, der vom Himmel herabfällt, zu verdunkeln. Die Band verzichtet auf protzige Posen und hat sich stattdessen einen Namen mit unglaublich dichtem und immersivem Atmospheric Black Metal gemacht. Verwurzelt in der skandinavischen Tradition, geprägt von Vertretern der Cascade-Region und verfeinert durch moderne Perspektiven und kompromisslose Standards.

Nachdem sie bereits mit Bands wie Watain, Helrunar, Taake, Bethlehem, Der Weg Einer Freiheit, Imperium Dekadenz, Eis, Darkened Nocturn Slaughtercult und vielen anderen die Bühne geteilt haben, haben Wandar längst bewiesen, dass sie diese Intensität auf die Bühne bringen können. Jede Show ist ein Ritual; jedes Ritual eine Wunde, die nicht heilen will. Mit Tiefe Erde führen Wandar einen langen, sich entwickelnden Zyklus zu seinem unausweichlichen Abschluss.

Wandar sind:

Kallenheim – Gesang

Zazhgul – Gitarre

Karlsgrad – Gitarre

Mara – Bass

Totz – Schlagzeug

Wandar online:

https://facebook.com/Wandar666