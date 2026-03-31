Sotabosc: präsentieren ihre eindringliche neue Single „Freyja“

Die atmosphärische Black-Metal-Band Sotabosc aus Barcelona veröffentlicht Freyja, die zweite Single ihres kommenden Debütalbums El Batec Dels Maquis, das am 17. April über Dunk!Records erscheint. Nach der mitreißenden Intensität ihrer ersten Single präsentiert die Band mit Freyja einen Song, der mythologische Symbolik mit historischer Erinnerung zu einer tiefgründigen und eindringlichen Komposition verschmelzen lässt.

Freyja entstand ursprünglich als Instrumentalstück für Ulmus, das Soloprojekt von Sotabosc-Mitglied Xavi Forné, inspiriert von der nordischen Göttin Freyja. In dieser Neuinterpretation verschiebt sich das Konzept in den Kontext der Maquis, wo Freyja zur Metapher für die Frauen des Widerstands wird. Wie die Göttin – assoziiert mit Krieg, Tod und Fruchtbarkeit – verkörpern diese Frauen Stärke, Fürsorge und Entschlossenheit inmitten des Konflikts. Nicht als ferner Mythos, sondern als reale, oft verstummte und unverzichtbare Präsenz.

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