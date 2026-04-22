Sotabosc: streamen ihr Debütalbum „El Batec Dels Maquis“ in voller Länge

Am 17. April erschien das Debütalbum El Batec Dels Maquis von Sotabosc über Dunk!Records. Mit diesem Album präsentiert das atmosphärische Black-Metal-Kollektiv aus Barcelona ein kraftvolles und immersives künstlerisches Statement, das historische Erinnerungen, politische Intentionen und weite Klanglandschaften zu einem stimmigen und tiefgründigen Werk verschmelzen lässt.
Mit diesem Debüt etablieren Sotabosc ein Projekt, in dem Identität, erzählerische Absicht und klangliche Tiefe zu einem künstlerischen Statement verschmelzen, das sowohl musikalisch als auch politisch ist.
El Batec Dels Maquis wurde im Siete Barbas Studio in Barcelona von Daniel Gil aufgenommen, gemischt und gemastert, das Layout stammt von Error! Design und die Symbolik von Woodcvtter Illustration.
Sotabosc sind:
Sotabosc sind:
Xavi Forné (Error! Design, Malämmar, Ulmus)
Òscar Linares (Syberia)
Manel Song (Amargor, Syberia)
David Rodríguez (Arna)
Gerard Serrano (Hurricäde, Llacuna, Leavs)
