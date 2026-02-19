Sotabosc: kündigen Debütalbum „El Batec Dels Maquis“ an und veröffentlichen 17-minütigen Monolithen als erste Single

Die atmosphärische Black-Metal-Band Sotabosc hat ihr Debütalbum El Batec Dels Maquis angekündigt, das am 17. April über Dunk!Records erscheint. Zur Feier des Tages veröffentlichte die Band ihre erste Single, den 17-minütigen Monolithen El Batec dels Maquis / Records Vius En La Foscor der einen rohen und intensiven ersten Vorgeschmack auf das Kommende bietet.

Hört euch El Batec dels Maquis / Records Vius En La Foscor hier an:

Das Debütalbum der Band gliedert sich in zwei aufeinander aufbauende Teile. Der erste Teil interpretiert drei Kompositionen von Ulmus neu, ursprünglich instrumental und für akustische Instrumente geschrieben, und transformiert sie in einen Sound, der von atmosphärischem Black Metal mit starken Post-Rock-Einflüssen geprägt ist. Die neuen Texte thematisieren Tiere, Wälder und die Natur und bilden einen Erzählbogen, der sich mit der zweiten Hälfte des Albums verbindet.

Der zweite Teil besteht aus einem über 15-minütigen Track, in dem Sotabosc ihre musikalische Identität in ihrer reinsten Form zum Ausdruck bringt: rohe Black-Metal-Wurzeln, ausladende Instrumentalpassagen und experimentelle, vom Post-Rock inspirierte Strukturen. Der raue und eindringliche Gesang ist eine Hommage an die Maquis und ihren anti-franquistischen Widerstand in Katalonien während und nach dem Bürgerkrieg.

Mit diesem Debütalbum etablieren Sotabosc ein Projekt, in dem Identität, erzählerische Absicht und klangliche Tiefe zu einem künstlerischen Statement verschmelzen, das sowohl musikalisch als auch politisch ist.

El Batec Dels Maquis – Trackliste:

Nerthus Heimdall Freyja El Batec Dels Maquis / Records Vius En La Foscor

El Batec Dels Maquis wurde von Daniel Gil im Siete Barbas Studio in Barcelona aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Layout stammt von Error! Design, die Symbolik von Woodcvtter Illustration.

Sotabosc wurde 2023 in Barcelona von Oscar Linares und Manel Song, bekannt für ihre Arbeit bei Syberia, sowie Xavi Forné, dem Schöpfer des Dark-Folk-Projekts Ulmus und Gründer von Error! Design, gegründet. 2025 wurde das Projekt durch den Einstieg von David Rodríguez (Gesang) und Gerard Serrano (Bass) komplettiert. Die Band ist tief in der katalanischen Underground-Szene verwurzelt.

Sotabosc ist fest im antifaschistischen Ethos verankert und vermittelt seine Botschaft durch rein katalanischsprachige Texte und eine sorgfältig gestaltete visuelle Identität, die Artwork, Logos, Bühnenbild und Grafikmaterialien umfasst. Ihr künstlerischer und politischer Diskurs bilden ein kohärentes Ganzes, das integraler Bestandteil des Projekts ist.

Sotabosc online:

https://www.instagram.com/sotabosc_official/

https://www.facebook.com/sotaboscofficial/