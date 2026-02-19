Endless Floods: kündigen Neues Album „Passages“ an

Die Post-Heavy-Band Endless Floods aus Bordeaux, Frankreich, kündigt die Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums Passages am 8. Mai an und präsentiert jetz mit Deuxième Monde einen beeindruckenden Ausschnitt.

Hier könnt ihr einen Ausschnitt des Tracks Deuxième Monde streamen:

Während ihr letztes Album Rites Futurs das Thema der Transformation durch Übergangsriten einführte, taucht Passages tief in dieses Thema ein und erdrückt es förmlich. Die vier Songs beschwören abwechselnd die Zwischenwelten herauf, die Gegenwart und die ferne Vergangenheit, die Opfer einer vergangenen Ära (Visions), bewegen sich von der kollektiven Wanderung durch eine Landschaft beengter Strukturen (Deuxième Monde) zur individuellen Erzählung, heimgesucht von unseren eigenen Geistern (Liminal), und ergeben sich schließlich Primordial. Passages ist ein Übergangsobjekt zwischen zwei Bewusstseinszuständen, ein Werkzeug zur Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft.

Passages – Trackliste:

Visions Deuxième Monde Liminal Primordial

Endless Floods zeichnen sich durch ständige Weiterentwicklung aus. Ihr Sound vertieft und erweitert sich mit jedem Album bemerkenswert konsequent. Passages, das sich zwischen Post-Rock, Progressive Doom und Dark Folk bewegt, läutet eine neue Ära des Songwritings ein: ein Zusammenspiel von metallischer Wucht und erhabener Atmosphäre, in dem melancholische Schönheit mit ätherischen Gesangsharmonien und packenden, epischen Riffs verwoben ist.

Das Album wurde von Thibault Laisney und Stéphane Miollan aufgenommen, von Stéphane Miollan in Bordeaux gemischt und von Ben Jones gemastert. Endless Floods ist eine sich ständig verändernde Band, deren Mitglieder zum Zeitpunkt der Aufnahmen dieses Albums Louise Dehaye, Benjamin Sablon, Stéphane Miollan und Xavier Godart waren.

Die aus Bordeaux stammenden Heavy-Metal-Pioniere Endless Floods gründeten sich 2015 in Bordeaux um Stéphane Miollan (ex-Monarch, Bombardement, Faucheuse), Benjamin Sablon (ex-Monarch, Bombardement, Shock, Mégot) und Simon Bédy. Ihre ersten Veröffentlichungen erzeugten eine ungeheure Klangwand, indem sie Drone- und Doom-Metal-Ästhetik mit bewusstseinserweiternden Ambient-Strukturen verschmolzen – wie eine melancholische Prozession aus dem Limbus.

Das Trio veröffentlichte 2015 sein selbstbetiteltes Debütalbum, gefolgt von seinem zweiten Album II im Winter 2017. Ihr drittes Album Circle The Gold verkörperte einen Neuanfang in ihrem kreativen Prozess: Zwischen Chaos und Licht überschritt das Trio aus Bordeaux Genregrenzen und enthüllte eine melodischere und kathartische Seite ihrer Musik.

Nach einer fünfjährigen Pause kehrten Endless Floods im Sommer 2024 mit einer neuen Besetzung und ihrem vierten Album Rites Futurs zurück und präsentierten ein gewaltiges Feuerwerk aus Post-Metal, Doom und Shoegaze, das ein insgesamt fesselndes Hörerlebnis bot.

