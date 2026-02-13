Durchlass Festival 2026: am 21.02.2026 im LOK Kulturzentrum in Jever

Warlow mussten ihren Auftritt beim Durchlass 2026 leider kurzfristig absagen, dafür rücken Sundance aus Leer in das Lineup nach.

Durchlass Festival 2026 – mit Grin, Feedy, Utopia Union und Sundance

Das Festival für aufgeschlossene Musik-Begeisterte. Auf der Bühne im LOK spielen vier spannende Bands, die sich bei verschiedenen Subgenres von Rock, Metal und elektronischer Musik genauso wie bei Elementen von Jazz und Klassik bedienen und daraus ein eigenes Geschöpf erschaffen. Ein musikalisches Geschöpf, das in seiner Tiefgründigkeit Aspekte aus dem Inneren der Schaffenden durchlässt – mehr im Sinne eines Durchschimmerns oder Durchsickerns als von, durch aufdringliches Öffnen erzeugter, vollständiger Transparenz. Ergebnis sind Wechselspiele zwischen Melancholie und Wut, von sphärisch bis hart, mal dys- und mal utopisch.

Durchlass Festival 2026

Bands: Grin, Feedy, Utopia Union, Sundance

Stile: Krautrock, Psychedelic, Post-Rock, Post-Metal, Jazzcore, Modern Metal, Stoner Rock, Sludge, Doom

LOK Kulturzentrum, Moorweg 2, 26441 Jever

veranstaltet vom Konzert-Team des LOK Kulturzentrum Jever e.V.

Einlass: 16:00 Uhr

17:00 Uhr – Sundance

18:15 Uhr – Utopia Union

19:30 Uhr – Feedy

21:00 Uhr – Grin

Abendkasse: €35,-

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Bahnhof Jever in 5 Gehminuten erreichbar. Nach Konzert Ende fahren folgende Züge

22:35 Uhr Nordwestbahn nach Esens über Wittmund und Burhafe

22:22 Uhr Nordwestbahn nach Wilhelmshaven über Schortens-Heidmühle und Sande

Anschluss in Sande an Nordwestbahn Richtung Oldenburg/Cloppenburg Anreise mit dem Auto:

großer Parkplatz mit E-Ladesäule an der Sophienstraße auf der anderen Seite der Bahngleise.