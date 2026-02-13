Demon’s Eye: ziehen 2026 mit „The Golden Years Of Deep Purple“ durchs Land

Wenn es um Deep Purple geht, gibt es eine Tribute Band, die sich den legendären Songs dieses Hardrock-Flaggschiffs mit unvergleichlicher Hingabe und Authentizität widmet: Demon’s Eye. Von den Originalmitgliedern hochgelobt, bringen Demon’s Eye auf ihrer The Golden Years Of Deep Purple-Tour die ikonische 70er-Jahre-Phase der Hardrock-Giganten zurück auf die Bühne.
2026 mit frischem Wind
Die Band präsentiert sich mit zwei neuen Mitgliedern – Sänger Jan Dickmann und Bassist Rio Wolfhart. Schon die ersten Konzerte im Herbst 2025 ließen keinen Zweifel: Das Publikum ist begeistert von der neuen Formation! Auch einige auf YouTube veröffentlichte Live-Clips sorgten für tausende Aufrufe und jede Menge positives Feedback. Demon’s Eye-Drummer und Gründungsmitglied Andree Schneider schwärmt: „Das sind die besten Demon’s Eye aller Zeiten! Wir waren noch nie so nah dran am Original!“
Leidenschaft, Improvisation & handgemachter Hardrock
Demon’s Eye spielen die Songs nicht einfach nur nach, sondern bereichern sie durch mitreißende Improvisationen, spektakuläre Gitarren- und Orgelduelle und einen Sound, der so authentisch ist, dass man glatt glauben könnte, Deep Purple selbst stünden auf der Bühne.
Mit den Originalen auf der Bühne
Demon’s Eye gehören zu den ganz wenigen Tribute-Bands weltweit, die schon gemeinsam mit Musikern des Originals aufgetreten sind. Deep Purple-Drummer Ian Paice und der leider schon verstorbene Keyboarder Jon Lord traten mehrfach mit der Band auf und lobten sie anschließend für ihre herausragenden Interpretationen. Auch der neue Bassist Rio Wolfhart erhielt bereits Lob „von ganz oben“ – Purple-Bassist Roger Glover bezeichnete ihn als „ausgezeichnete Wahl“ für Demon’s Eye, nachdem er sich ein Video angesehen hatte.
Ein Abend voller Deep Purple-Klassiker – und mehr!
Highway Star, Black Night, Child In Time, Burn, Mistreated, Strange Kind Of Woman, Smoke On The Water – Demon’s Eye lassen kaum einen Klassiker aus. Doch das ist noch nicht alles, denn auch echte Überraschungen gehören zu jeder Show der Tribute-Experten! Wer die Musik von Deep Purple in ihrer ursprünglichen Kraft erleben will, kommt an Demon’s Eye nicht vorbei. Eine Show voller Leidenschaft, Virtuosität und echter Hardrock-Magie!
Demon’s Eye on Tour 2026:
27.02.2026 Unna, Lindenbrauerei
28.02.2026 Duisburg, Steinhof
13.03.2026 Solingen, Cobra
14.03.2026 Bensheim, Rex
20.03.2026 Bad Bevensen, Vakuum
21.03.2026 Bielefeld, Movie
17.04.2026 Bonn, Harmonie
18.04.2026 Siegen, Lyz
05.08.2026 Hechingen, Hofgut Domäne
25.09.2026 Worbis, Fabrik
26.09.2026 Gummersbach, Halle 32
02.10.2026 Rastatt, Reithalle
03.10.2026 Siegburg, Kubana
06.11.2026 Isernhagen, Blues Garage
07.11.2026 Dortmund, Piano
14.11.2026 Mönchengladbach, Gründungshaus
20.11.2026 Bremen, Meisenfrei
21.11.2026 Hatten, Dingsteder Krug
Nähere Infos: www.demonseye.com und www.facebook.com/demonseyemusic