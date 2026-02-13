Full Metal Mayrhofen 2026: Tagestickets ab sofort erhältlich

Vom 23. bis 28. März 2026 verwandelt sich die Ferienregion Mayrhofen-Hippach mit Full Metal Mayrhofen erneut in die wohl die schönste Winter-Metal-Location der Welt!

Neben hochkarätigen Szenegrößen wie In Extremo, Donots, Beyond The Black, Emil Bulls sowie Doro, der Metal Queen höchstpersönlich, ist mit der Bekanntgabe des finalen Line-Ups das Programm inklusive Tagesaufteilung für Full Metal Mayrhofen 2026 komplett und verspricht, die Berge zum Beben zu bringen! Ab sofort ist zudem eine limitierte Anzahl an Tagestickets erhältlich – schnell sein lohnt sich.

The Butcher Sisters bringen ihre explosive Mischung aus Deutschrap und Metal auf die Bühne. Verstärkung kommt von den steirischen Death-Metal-Durchstartern Grimming, während Evil Jared & Krogi mit ihrer Live-Performance für spektakuläre Momente sorgen werden. Internationale Power liefern die britischen Cowgirls From Hell mit ihren DJ-Sets und einer geballten Ladung Metalhits. Auch abseits der Hauptbühne bleibt es spannend: DJ Hüby, DJ Markus Babbel und das mysteriöse DJ Team SM Pitcontrol übernehmen die Turntables des nächtliche Rahmenprogramms. Fixpunkte des Festivals sind zudem Maschine sowie Die Analphabeten, die mit maximaler Party-Energie für einen gebührenden Abriss sorgen werden.

Montag, Dienstag und Mittwoch wird in der brandneuen Konzert-Arena im Europahaus abgefeiert. Donnerstag bis Samstag geht es wieder auf den Waldfestplatz zwischen Gipfel und Gitarrenriffs. Die Tagesaufteilung liest sich wie folgt:

Programm Europahaus:

Montag: Dragony, Bloodbound

Dienstag: Ozzyfied, Seasons in Black

Mittwoch: Grimming, The Butcher Sisters

Programm Waldfestplatz:

Donnerstag: Turbobier, Paleface Swiss, Emil Bulls, Donots

Freitag: Die Analphabeten, Rauhbein, Ensiferum, In Extremo

Samstag: Liquid Steel, Induction, Beyond The Black, Doro

Das Programm auf der Kasermandl und der Stieralm ist für alle Personen mit Gondelticket frei zugänglich: Evil Jared & Krogi, Mambo Kurt, Reis Against The Spülmachine, Blechblos’n, Da Rocka & Da Waitler, Cowgirls From Hell, DJ Hüby, DJ Markus Babbel, Maschine, Nori und DJ Team SM Pitcontrol.

Erhältlich sind Tagestickets, 3- und 6-Tagestickets – mit oder ohne Special Offer für die Gondelfahrt auf den 2095 Meter hohen Penken. Tagestickets für das Europahaus kosten 30 Euro, für den Waldfestplatz sind Tagestickets um 80 Euro erhältlich. Zudem können Fans Unterkünfte, Skipässe, Ausrüstung und komplette Rundum-sorglos-Pakete direkt über die offizielle Festival-Website www.full-metal-mayrhofen.com buchen.

Abseits der Bühnen warten jede Menge weitere Höhepunkte auf die Mountain-Metaller: Das Ski-Gebiet Penken bietet vielfältige Möglichkeiten für Wintersport und Erholung. Auch Gäste, die sich weder ein noch zwei Bretter unter die Füße schnallen wollen, können das eisige Weiß beim Winterwandern oder Rodeln genießen. Wer es ruhiger mag, entspannt bei einem der vielfältigen Wellness-Angebote oder genießt die regionalen Spezialitäten. Viele heimische Betriebe öffnen dafür ihre Türen und geben Einblicke in ihre Handwerkskunst – vom Bierbrauen bis zur Herstellung des würzigen Almkäses. So gestärkt lassen sich die Konzerte auf dem Berg und im Tal umso mehr genießen.

Für ihre Unterkunft während der wilden Woche können die Metalheads via Travelcircus ganz nach ihrem persönlichem Geschmack aus einem vielfältigen Angebot an Hotels und Pensionen auswählen. Zudem besteht für Besuchende die Möglichkeit, sich ihr Wintersport- und Wellnessprogramm individuell zusammenzustellen auf der offiziellen Website der Ferienregion Mayrhofen-Hippach. Dort gibt es Unterkünfte, Eventtickets, Skikurse und Spa-Angebote. Wir empfehlen Wintersportlern, den klassischen Skipass zu buchen. Außerdem ist es möglich, sich Ski und Snowboards zu leihen.

Der Countdown läuft: Jetzt Tickets sichern, denn Full Metal Mayrhofen 2026 wird zum lautesten Winterurlaub der Szene!

Weitere Informationen rund um das Full Metal Mayrhofen finden sich auf https://www.full-metal-mayrhofen.com/ und auf dem Full Metal Mayrhofen Instagram-Kanal: https://www.instagram.com/fullmetalmayrhofen.official/