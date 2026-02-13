Filth Is Eternal: veröffentlichen neue Single „Long Way“ und kommende Album „Impossible World“

Am 17. März veröffentlicht die Rockband Filth Is Eternal aus Seattle ihr drittes Album Impossible World über MNRK Heavy.

Die Band präsentiert jetzt mit der neuen Single Long Way einen weiteren Vorgeschmack auf Impossible World. Das unter der Regie von Che Hise-Gattonev entstandene Video, könnt ihr euch hier ansehen:

Der Song, der auf einem treibenden Riff basiert und von Lauren Lavins harmonischem Gesang begleitet wird, zeigt Filth Is Eternal auf ihrem Weg in neue musikalische Gefilde. Es ist außerdem der erste Track, den sie mit einem von ihnen selbst entwickelten Effektpedal aufgenommen haben. Frontfrau Lis DiAngelo erklärt die Bedeutung des Songs: “We live in a time saturated by consumer culture; we are hyper-focused on acquisition and consumption as means to happiness. Long Way is about finding ourselves at the center of that, then finding our way out.“

Mehr Informationen über Filth Is Eternal und ihrem kommenden Album Impossible World findet ihr hier:

