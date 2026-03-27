Lords Of Altamont: streamen neuen Song „Rusty Guns“

Die aus Los Angeles stammenden Garage-Psychedelic-Veteranen The Lords Of Altamont haben sich mit dem It’s Psychedelic Baby Magazine zusammengetan, um ihren mitreißenden und rauen neuen Track Rusty Guns zu veröffentlichen. Der Song stammt von ihrem kommenden achten Album Forever Loaded, das bei Heavy Psych Sounds Records erscheint. Die Band wird im Frühjahr ausgiebig durch Europa touren, um ihr neues Album zu promoten.

Dreht die Musik auf und lasst euch von dem neuen Track Rusty Guns mitreißen!

Seit fast drei Jahrzehnten sind The Lords Of Altamont die unangefochtenen Hohepriester des Garage-Punk und des psychedelischen Stils. Ihr kommendes achtes Studioalbum Forever Loaded ist der lauteste und ultimative Beweis ihrer anhaltenden Herrschaft – ein zehn Songs umfassendes Opfer an den wahren Altar des Rock ’n‘ Roll.

Das neue Album Forever Loaded erscheint am 10. April über Heavy Psych Sounds.

Entstanden in den Spelunken und digitalen Hinterzimmern eines weltweiten Aufnahmeprozesses, nimmt euch Forever Loaded mit auf eine Reise durch rauschhafte, riffgetriebene Höhen und die schweißgetränkten Tiefen ihrer Live-Anfänge. Vom ersten Ton bis zum letzten verklingenden Akkord und Orgelklang ist das Album ein Meisterwerk an Härte und Kraft und festigt LOAs Legende von Chaos und Verbundenheit.

Lords Of Altamont entfachten die rohe Wut des Rock ’n’ Roll, geboren aus dem endgültigen Ende der Ära von Love and Piece. Die Geschichte der Band, die später als The Lords Of Altamont bekannt werden sollte, beginnt Ende 1999. Jake Cavaliere, ein Sohn Südkaliforniens und Veteran der dortigen Musikszene – mit zahlreichen Bands und Projekten von Garage bis Punk, die bis in die späten 80er-Jahre zurückreichen –, holte seinen Motorradfahrerkollegen und Bandkollegen der Intro-/Surf-Sensation The Bomboras, Johnny DeVilla, ins Boot. Neben ihrem ersten Konzert im legendären Club The Garage in Hollywood zählen Tourneen als Support-Act für ihre Rock-’n’-Roll-Idole The Cramps und die berüchtigten Rockgötter The Who zu den Höhepunkten. Auch der verstorbene Michael Davis von MC5 war einst Mitglied der Band.

Durch zahlreiche Besetzungswechsel mit einer beeindruckenden Riege an Talenten und vielfältige Abenteuer in den letzten 25 Jahren haben The Lords Of Altamont ihren Sound stetig weiterentwickelt und sind dabei ihren Wurzeln treu geblieben. Jake Cavaliere und seine energiegeladenen und talentierten Musiker begeistern ihr Publikum weltweit mit unvergleichlichen, mitreißenden Auftritten.

Lords Of Altamont – Live-Termine:

30/04 – France – Lillers, L’abattoir

1/05 – France – Amberieu, Les Triplettes Social Club

2/05 – Italia – Bologna, Heavy Psych Sounds (TPO)

3/05 – Italia – Torino, Heavy Psych Sounds (El Barrio)

4/05 – France – Marseille, Le Molotov

6/05 – France – Montpellier, Secret Place

7/05 – Spain – Barcelona, Festival In Somni (Upload)

8/05 – Spain – Madrid, Gruta 77

9/05 – Spain – Sada, Touliña Pop FesT

10/05 – Spain – Burgos, La Riviera

11/05 – Spain – Santander, Rock Beer The New

12/05 – Spain – Zaragoza, Creedence

13/05 – Spain – Portugalete, Groove

14/05 – France – Parthenay, Diff’ Art

15/05 – France – Nantes, Le Ferrailleur

16/05 – France – Paris, La Maroquinerie

11/06 – France – Rouen, Fury Defendu

12/06 – France – ST Gilles, Rocksea

13/06 – France – Lavaur, Rock&cars Festival

10/07 – Belgium – Gierle, Sjock Fest

16/07 – France – ST Thonan, Bag Noz

17/07 – France – Vitré, Very Rock Trip Festival

18/07 – France – Périgueux, Let There Be RocK

14/08 – France – Chambery, Brin De Zinc

15/08 – France – Frejus, Hell’s Week

19/08 – Sweden – Malmo, Medley

20/08 – Norway – Halden, Siste Reis Pub

21/08 – Sweden – Sundbyberg, Encore

22/08 – Denmark – Vordingborg, Gutter Island Festival

Lords Of Altamont sind:

Dani Sindaco – Gitarre & Gesang

Jake Cavaliere – Orgel & Gesang

Barry Van Esbroek – Schlagzeug & Gesang

Rob Zimmermann – Bass & Gesang

Lords Of Altamont online:

https://www.facebook.com/LordsOfAltamont/

https://www.instagram.com/lordsofaltamont/