Nordic Noise 2026:  gibt Band-Updates bekannt

Das Nordic Noise Festival 2026 gibt ein wichtiges Update zum diesjährigen Line-Up bekannt.

Aufgrund unvorhergesehener Umstände werden Chris Holmes (The Sound of W.A.S.P.) und Thunderor leider nicht auf dem diesjährigen Festival auftreten.

Wir freuen uns jedoch, die schwedische Hardrock-Band Bonafide als neuen Headliner präsentieren zu können. Bekannt für ihre rohe Energie und authentische Rock’n’Roll-Attitüde, hat sich Bonafide mit ihren explosiven Live-Auftritten international einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Zusätzlich verstärkt die dänische Band M.A.S.K das Line-Up. Als Vertreter einer neuen Generation dänischen Rocks liefern M.A.S.K einen modernen und energiegeladenen Sound, der perfekt zum Nordic Noise-Universum passt.

Das restliche Line-Up bleibt unverändert und umfasst nun insgesamt 18 Bands:

Tim „ Ripper „ Owens (US)

„ „ (US) Artillery (DK)

(DK) Bonafide (SE)

(SE) Captain Black Beard (SE)

(SE) Osukaru (SE)

(SE) Steel Inferno (DK)

(DK) Alien Force (DK)

(DK) Impalers (DK)

(DK) Michael Catton (DK)

(DK) Animalyze (DK)

(DK) Wasted (DK)

(DK) Black Swamp Water (DK)

(DK) Exelerate (DK)

(DK) M.A.S.K (DK)

(DK) Blue Rose Down (DK)

(DK) Nighthawk (SE)

(SE) Mantric Momentum (NO)

(NO) Lextraneus (DK)

Mehr Informationen zum Nordic Noise Festival 2026 findet ihr hier.

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