Nordic Noise 2026:  gibt Band-Updates bekannt

Das Nordic Noise Festival 2026 gibt ein wichtiges Update zum diesjährigen Line-Up bekannt.
Aufgrund unvorhergesehener Umstände werden Chris Holmes (The Sound of W.A.S.P.) und Thunderor leider nicht auf dem diesjährigen Festival auftreten.
Wir freuen uns jedoch, die schwedische Hardrock-Band Bonafide als neuen Headliner präsentieren zu können. Bekannt für ihre rohe Energie und authentische Rock’n’Roll-Attitüde, hat sich Bonafide mit ihren explosiven Live-Auftritten international einen hervorragenden Ruf erarbeitet.
Zusätzlich verstärkt die dänische Band M.A.S.K das Line-Up. Als Vertreter einer neuen Generation dänischen Rocks liefern M.A.S.K einen modernen und energiegeladenen Sound, der perfekt zum Nordic Noise-Universum passt.
Das restliche Line-Up bleibt unverändert und umfasst nun insgesamt 18 Bands:
- Tim „Ripper„ Owens (US)
- Artillery (DK)
- Bonafide (SE)
- Captain Black Beard (SE)
- Osukaru (SE)
- Steel Inferno (DK)
- Alien Force (DK)
- Impalers (DK)
- Michael Catton (DK)
- Animalyze (DK)
- Wasted (DK)
- Black Swamp Water (DK)
- Exelerate (DK)
- M.A.S.K (DK)
- Blue Rose Down (DK)
- Nighthawk (SE)
- Mantric Momentum (NO)
- Lextraneus (DK)
Mehr Informationen zum Nordic Noise Festival 2026 findet ihr hier.
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