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Nordic Noise 2026:  gibt Band-Updates bekannt

Bonafide ist neuer Headliner – M.A.S.K. wurden zum Line-Up hinzugefügt

Das Nordic Noise Festival 2026 gibt ein wichtiges Update zum diesjährigen Line-Up bekannt.

Aufgrund unvorhergesehener Umstände werden Chris Holmes (The Sound of W.A.S.P.) und Thunderor leider nicht auf dem diesjährigen Festival auftreten.

Wir freuen uns jedoch, die schwedische Hardrock-Band Bonafide als neuen Headliner präsentieren zu können. Bekannt für ihre rohe Energie und authentische Rock’n’Roll-Attitüde, hat sich Bonafide mit ihren explosiven Live-Auftritten international einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Zusätzlich verstärkt die dänische Band M.A.S.K das Line-Up. Als Vertreter einer neuen Generation dänischen Rocks liefern M.A.S.K einen modernen und energiegeladenen Sound, der perfekt zum Nordic Noise-Universum passt.

Das restliche Line-Up bleibt unverändert und umfasst nun insgesamt 18 Bands:

  • TimRipper Owens (US)
  • Artillery (DK)
  • Bonafide (SE)
  • Captain Black Beard (SE)
  • Osukaru (SE)
  • Steel Inferno (DK)
  • Alien Force (DK)
  • Impalers (DK)
  • Michael Catton (DK)
  • Animalyze (DK)
  • Wasted (DK)
  • Black Swamp Water (DK)
  • Exelerate (DK)
  • M.A.S.K (DK)
  • Blue Rose Down (DK)
  • Nighthawk (SE)
  • Mantric Momentum (NO)
  • Lextraneus (DK)

Mehr Informationen zum Nordic Noise Festival 2026 findet ihr hier.

Nordic Noise Festival online:
www.facebook.com/Nordicnoisefestival
www.instagram.com/nordicnoisefestival